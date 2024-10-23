Şahan Gökbakar, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Açıklamasına Çok Sert Tepki Gösterdi
Şahan Gökbakar, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Açıklamasına Çok Sert Tepki Gösterdi
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, gündeme dair yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Gökbakar son olarak Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması açıklamasına çok sert tepki gösterdi.
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada yayınladığı skeçler kadar Türkiye gündemi ile ilgili yaptığı yorumlarla da konuşuluyor.
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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen sığınmacılar için yaptğı bu yorum çok konuşulmuştu 👇
Türkiye'yi ayağa kaldıran Yenidoğan Çetesi ile ilgili oldukça sert ifadeler kullanmıştı
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Gökbakar son olarak Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı tecrit kaldırma açıklamasını şu sözlerle eleştirdi
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