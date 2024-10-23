Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şahan Gökbakar, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Açıklamasına Çok Sert Tepki Gösterdi

Şahan Gökbakar, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan Açıklamasına Çok Sert Tepki Gösterdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.10.2024 - 13:02

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, gündeme dair yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Gökbakar son olarak Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada yayınladığı skeçler kadar Türkiye gündemi ile ilgili yaptığı yorumlarla da konuşuluyor.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada yayınladığı skeçler kadar Türkiye gündemi ile ilgili yaptığı yorumlarla da konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen sığınmacılar için yaptğı bu yorum çok konuşulmuştu 👇

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen sığınmacılar için yaptğı bu yorum çok konuşulmuştu 👇

Türkiye'yi ayağa kaldıran Yenidoğan Çetesi ile ilgili oldukça sert ifadeler kullanmıştı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Yenidoğan Çetesi ile ilgili oldukça sert ifadeler kullanmıştı

👇

👇

Gökbakar son olarak Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı tecrit kaldırma açıklamasını şu sözlerle eleştirdi

Gökbakar son olarak Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı tecrit kaldırma açıklamasını şu sözlerle eleştirdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın