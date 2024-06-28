Sağlıklı Bir Cinselliğin ABC'si: Sağlıklı Bir Cinsel Yaşam İçin Olmazsa Olmaz 10 Şey
Sağlıklı Bir Cinselliğin ABC'si: Sağlıklı Bir Cinsel Yaşam İçin Olmazsa Olmaz 10 Şey
Cinsellik, birçok insan için sağlıklı bir ilişkinin önemli bir parçası. Ancak sağlıklı bir cinsel yaşam için bazı temel ilkeleri anlamak ve uygulamak çok önemlidir.
Biz de sizin için sağlıklı bir cinsel yaşam için olmazsa olmaz 10 şeyi sizler için derledik!
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1. Açık ve dürüst bir iletişim kurmak.
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2. Partnerinin sınırlarına ve kişiliğine saygı göstermek.
3. Cinsel sağlık hakkında bilgi sahibi olmak.
4. Kendi vücudunuzu ve partnerinizin vücudunu iyi tanımak.
5. Partnerine güvenmek ve güvenilir olmak.
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