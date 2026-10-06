Sadece Doktora Yapanların Tam Puan Alacağı Türkiye Şehirler Listesi

'Ben bu ülkenin her karışını avcumun içi gibi bilirim' diyenler buraya!

Memleketin havası, suyu, lezzeti ve bitmek bilmeyen tatlı çekişmeleri malum... Peki, sana verilen ufak ipuçlarından yola çıkarak doğru şehri harita üzerinde tek dokunuşla gösterebilir misin?

Nohut dürümün milli yiyecek sayıldığı sokaklardan, trafiğinde gezen o gizemli plakalara; şivelerden yöresel lezzetlere kadar Türkiye'nin dört bir yanından ipuçlarını topladık. GPS'e güvenmeyi bırakıp coğrafya bilginle şov yapma zamanı!