Sadece Doktora Yapanların Tam Puan Alacağı Türkiye Şehirler Listesi
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'Ben bu ülkenin her karışını avcumun içi gibi bilirim' diyenler buraya!
Memleketin havası, suyu, lezzeti ve bitmek bilmeyen tatlı çekişmeleri malum... Peki, sana verilen ufak ipuçlarından yola çıkarak doğru şehri harita üzerinde tek dokunuşla gösterebilir misin?
Nohut dürümün milli yiyecek sayıldığı sokaklardan, trafiğinde gezen o gizemli plakalara; şivelerden yöresel lezzetlere kadar Türkiye'nin dört bir yanından ipuçlarını topladık. GPS'e güvenmeyi bırakıp coğrafya bilginle şov yapma zamanı!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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