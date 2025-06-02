Ros Hebil, Bodrum’un En Seçkin 5 Projesi Arasında Yerini Aldı
İngiltere’nin prestijli lüks yaşam ve seyahat dergisi Luxury Lifestyle Magazine editörlerinin seçimiyle Ros Hebil, Bodrum’un en seçkin 5 yaşam projesi arasında gösterildi.
Bodrum’un doğal güzellikleri ve yüksek yaşam standartlarıyla öne çıkan en değerli bölgelerinden Hebil Koyu’nda konumlanan Ros Hebil, uluslararası basında da ilgi görüyor. İngiltere’nin prestijli lüks yaşam ve seyahat dergisi Luxury Lifestyle Magazine editörlerinin seçimiyle Ros Hebil, Bodrum’un en seçkin 5 yaşam projesi arasında gösterildi.
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