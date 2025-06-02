Ros Hebil, Bodrum’un En Seçkin 5 Projesi Arasında Yerini Aldı

Hebil’e özgü endemik bitkiler ve doğal taş formlarıyla bütünleşik bir yapıya sahip Ros Hebil, yalnızca bir villa projesi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesinin dışavurumu. Bodrum’un en özel koylarından Hebil’de, özel bir koy ve plaja sahip proje, sakinlerine dört mevsim boyunca doğayla iç içe, izole ve huzurlu bir yaşam deneyimi sunuyor.

Ros Hebil'de yer alan 17 adet villa da, panoramik deniz manzarasına sahip. Mimaride uygulanan “görsel süreklilik” ilkesi sayesinde hiçbir villa diğerinin manzarasını kapatmıyor. Böylece her ev, Ege’nin sonsuz maviliğini kesintisiz bir şekilde izleme imkânı sunuyor. Villaların her biri müstakil yapıda ve özel yüzme havuzuna sahip olarak tasarlandı. Bu özellik, hem mahremiyeti hem de konforu maksimum düzeye taşıyor.