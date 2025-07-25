Retro Temizlik Akımı: Anneannelerimizin Yöntemlerinden Öğrenilecek 10 Şey
Temizlik konusu açılınca bir duralım bence… Çünkü ne yalan söyleyeyim, şu yeni çıkan kokulu deterjanlar, parıl parıl spreyler bir yana; bir anneanne evi gibi kokan, o “mis gibi temizlenmiş” hissini veren evler. Eskiden temizlik günü dendi mi, sabahın köründe kalkılır, başa tülbent takılır, eski bir elbise geçirilir, sonra başlardı o efsane temizlik seremonisi. Evi temizlemek değil sadece mesele, evi yaşanır hâle getirmekti.
İşte tam da bu yüzden, eski usul yöntemler yeniden gündemde. Hem doğal, hem etkili hem de biraz nostaljik… Hazırsan, alıyoruz elimize sirkeyi, arap sabununu ve başlıyoruz: Anneannelerimizin temizlik sırları karşında!
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1. Sirke sadece salataya değil!
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2. Arap sabununun o zamansız kokusu…
3. Karbonat = Her derde deva mucize...
4. Halılar yalnızca temizlenmezdi, adeta törenle yıkanırdı.
5. Musluklara limon terapisi...
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6. Yastık ve yorganlar güneş banyosuna çıkarılırdı.
7. Perde yıkamak mini bir mevsim rutini...
8. Temizlikte zamanlama önemli!
9. Ütü altı temizliği için tuz kullanmak.
10. Cam temizliği için en doğru zaman: Serin saatler...
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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