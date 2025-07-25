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Retro Temizlik Akımı: Anneannelerimizin Yöntemlerinden Öğrenilecek 10 Şey

etiket Retro Temizlik Akımı: Anneannelerimizin Yöntemlerinden Öğrenilecek 10 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 12:16

Temizlik konusu açılınca bir duralım bence… Çünkü ne yalan söyleyeyim, şu yeni çıkan kokulu deterjanlar, parıl parıl spreyler bir yana; bir anneanne evi gibi kokan, o “mis gibi temizlenmiş” hissini veren evler. Eskiden temizlik günü dendi mi, sabahın köründe kalkılır, başa tülbent takılır, eski bir elbise geçirilir, sonra başlardı o efsane temizlik seremonisi. Evi temizlemek değil sadece mesele, evi yaşanır hâle getirmekti. 

İşte tam da bu yüzden, eski usul yöntemler yeniden gündemde. Hem doğal, hem etkili hem de biraz nostaljik… Hazırsan, alıyoruz elimize sirkeyi, arap sabununu ve başlıyoruz: Anneannelerimizin temizlik sırları karşında!

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1. Sirke sadece salataya değil!

1. Sirke sadece salataya değil!

Eğer bir evde sirke varsa, o evde temizlik eksik olmazdı. Cam mı sileceksin? Sirke. Lavabo mu kireç bağladı? Sirke. Yerde leke mi var? Üzerine biraz sirke dök, üstüne sıcak su. Anneannelerimiz sirkeyi yalnızca mutfakta değil, evin her köşesinde kullanırdı. Şimdi doğal temizlik ürünlerine yönelen yeni nesil aslında farkında olmadan 60 yıl öncesine geri dönüyor. Sirke kokusu kalır mı diye endişelenenler varsa, içiniz rahat olsun; ev havalandıkça o koku gidiyor.

2. Arap sabununun o zamansız kokusu…

2. Arap sabununun o zamansız kokusu…

O sarımsı, yoğun sabunu hatırladın mı? Kavanozun kapağı açılır açılmaz yayılan o nostaljik temizlik kokusu, hâlâ hafızamızda. Anneanneler arap sabununu özellikle parke ve taş zeminlerde kullanırdı. Suyla karıştırılır, fırçayla yerler ovalanırdı. O sabun yerden süzülüp giderken sanki bütün dertler de giderdi.

3. Karbonat = Her derde deva mucize...

3. Karbonat = Her derde deva mucize...

Bugün sosyal medyada “ev yapımı temizlik karışımı” olarak karşımıza çıkan birçok tarifin içinde karbonat var. Ama bize bu bilgileri ilk TikTok fenomenleri değil, anneannelerimiz öğretmişti. Lavaboyu açmak mı istiyorsun? Karbonat + sirke. Çaydanlık mı karardı? Karbonat + sıcak su. Çamaşır mı kokuyor? Karbonat + makine. Ucuz, kolay ulaşılır ve çok yönlü bu madde, evin neredeyse her köşesinde hayat kurtarıyor.

4. Halılar yalnızca temizlenmezdi, adeta törenle yıkanırdı.

4. Halılar yalnızca temizlenmezdi, adeta törenle yıkanırdı.

Eskiden halı yıkamak, evdeki herkesin katıldığı bir etkinlik gibiydi. Halılar serilir, fırçalar elde, sabunlar köpürtülürdü. Su içinde çırpınan halılarla birlikte çocukların kahkahaları da yayılırdı etrafa. Hem temizlik olurdu, hem anılar birikirdi. Şimdi o anları hatırladıkça yüzümüzde bir gülümseme beliriyor.

5. Musluklara limon terapisi...

5. Musluklara limon terapisi...

Market raflarındaki lime fresh kokulu temizlik ürünlerinden önce limon vardı, bildiğimiz limon. Anneanneler muslukların üzerindeki kireçleri limonla ovar, sonra kurulardı. Hem pırıl pırıl olurdu, hem de mis gibi kokardı. O limonla silinmiş musluğun ışıltısı bir başka olurdu.

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6. Yastık ve yorganlar güneş banyosuna çıkarılırdı.

6. Yastık ve yorganlar güneş banyosuna çıkarılırdı.

Yaz geldi mi balkonlar, avlular beyaz çarşaflarla dolardı. Yastıklar, yorganlar güneşte kurutulurdu çünkü güneş mikropları öldürür diye bilinirdi. Haklılardı da. O çarşafların yumuşaklığı, o yastıkların hafifliği güneşin hediyesiydi. Bugün hâlâ annemiz “güneşte bir güzel havalansın” diyorsa, o alışkanlık anneanneden kalma.

7. Perde yıkamak mini bir mevsim rutini...

7. Perde yıkamak mini bir mevsim rutini...

Perde yıkamak da bir törendi. Ağartıcı, sabun, bol su… Sonra ipte asılır, güneşte kurutulurdu. Hafif bir esintiyle savrulan perdeler, evin ne kadar temiz olduğunu gösterirdi adeta. Tül perdelerin bembeyaz hali, anneanneler için gurur kaynağıydı.

8. Temizlikte zamanlama önemli!

Anneannemiz sabahın ilk saatlerinde başlardı temizliğe. “Güne erken başlarsan bereket olur” derdi. Sadece zamandan tasarruf etmekle kalmaz, güneşten en iyi şekilde faydalanırdı. Perdeler yıkanır, camlar silinir, evi aydınlık basardı. Bu erken başlayan temizlik sayesinde gün daha enerjik ve üretken geçerdi. Deneyin, işe yarıyor!

9. Ütü altı temizliği için tuz kullanmak.

Ütünün altının kararması, kullanan herkesin karşılaştığı küçük bir sorun. Anneannelerimiz ise bunun çaresini çok önceden bulmuşlardı. Az miktarda tuz serpip ütüyü tuzun üzerinde gezdirerek hem yanıkları hem de lekeleri kolayca temizlerlerdi. Hem pratik hem ekonomik bir yöntem. Günümüzde ütü temizleyici ürünler olsa da, bu eski yöntemin basitliği ve işe yararlılığı hala çok değerli.

10. Cam temizliği için en doğru zaman: Serin saatler...

10. Cam temizliği için en doğru zaman: Serin saatler...

Camları temizlemek sadece ne ile değil, ne zaman yapıldığıyla da ilgilidir der anneannelerimiz. Onlara göre cam silmek için sabahın erken saatleri ya da akşam serinliği en uygun zamandır çünkü sıcak güneş altında silinen camlar hızla kurur, iz bırakırdı. Bu basit gözlem sayesinde camlar her daim pürüzsüz ve parlak kalır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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