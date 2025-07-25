Retro Temizlik Akımı: Anneannelerimizin Yöntemlerinden Öğrenilecek 10 Şey

Temizlik konusu açılınca bir duralım bence… Çünkü ne yalan söyleyeyim, şu yeni çıkan kokulu deterjanlar, parıl parıl spreyler bir yana; bir anneanne evi gibi kokan, o “mis gibi temizlenmiş” hissini veren evler. Eskiden temizlik günü dendi mi, sabahın köründe kalkılır, başa tülbent takılır, eski bir elbise geçirilir, sonra başlardı o efsane temizlik seremonisi. Evi temizlemek değil sadece mesele, evi yaşanır hâle getirmekti.

İşte tam da bu yüzden, eski usul yöntemler yeniden gündemde. Hem doğal, hem etkili hem de biraz nostaljik… Hazırsan, alıyoruz elimize sirkeyi, arap sabununu ve başlıyoruz: Anneannelerimizin temizlik sırları karşında!