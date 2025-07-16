Reel’lerinize Estetik Katacak 10 Video Edit Uygulaması
Çok havalı reel videolar yapmak isteyenler burada mı? Reel video yaparken işinizi kolaylaştıracak, araçları sayesinde mükemmel ve etkileyici videolar yapabileceğiniz programları özenle seçtik. Video editlemek artık çok daha kolay. Yapmanız gereken size en uygun video edit uygulamasını bulmak. Hadi bakalım başlıyoruz!
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1. CapCut
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2. InShot
3. Mojo
4. Prequel
5. VivaVideo
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6. Clips
7. Canva Video Editor
8. Adobe Premiere Rush
9. LumaFusion
10. Splice
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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