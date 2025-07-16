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Reel’lerinize Estetik Katacak 10 Video Edit Uygulaması

etiket Reel’lerinize Estetik Katacak 10 Video Edit Uygulaması

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 11:01

Çok havalı reel videolar yapmak isteyenler burada mı? Reel video yaparken işinizi kolaylaştıracak, araçları sayesinde mükemmel ve etkileyici videolar yapabileceğiniz programları özenle seçtik. Video editlemek artık çok daha kolay. Yapmanız gereken size en uygun video edit uygulamasını bulmak. Hadi bakalım başlıyoruz!

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1. CapCut

1. CapCut

TikTok’un resmi edit uygulaması olan CapCut, Instagram için de sık sık kullanılıyor. Hem kullanıcı dostu arayüzü hem de şablonları ile mükemmel bir uygulama! Otomatik altyazı, arka plan silme, yüz filtresi gibi yapay zeka destekli araçlar sunması da onu bambaşka bir uygulama yapıyor.

2. InShot

2. InShot

Sosyal medya oranlarına uygun kesme, geçiş ve metin ekleme özellikleriyle öne çıkan InShot, içerik üreticilerin en çok tercih ettiği uygulamalardan. Basit kullanımı sayesinde dakikalar içinde etkileyici videolar oluşturabilirsiniz.

3. Mojo

3. Mojo

Instagram ve LinkedIn gibi platformlarda hem story hem de reels oluşturmak için en ideal programlardan biri. Metin animasyonları, görsel geçişler ve modern tipografi seçenekleri sunan bu uygulama hem kişisel hem de marka hesapları için çok iyi!

4. Prequel

4. Prequel

Estetik videolar, retro efektler, parıltılı görseller ya da AI destekli filtrelerle çalışmak isteyenler için birebir. Prequel, özellikle yaratıcı ve dikkat çekici Reels veya TikTok videoları hazırlamak isteyenlerin favorisi! Özellikle renk efektleri de bir harika!

5. VivaVideo

5. VivaVideo

Kolay kullanılabilirliği ve efekt çeşitliliği sayesinde içerik üretmeye yeni başlayanlar için uygun. Metinler, müzikler, geçişler ve çıkartmalarla dolu. Vlog ve kişisel içerikler için ideal bir mobil çözüm sunar. Özellikle hızlandırma ve yavaşlatma efektleriyle fark yaratıyor!

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6. Clips

6. Clips

Apple kullanıcılarına özel olan bu uygulama eğlenceli metinler, çıkartmalar ve animoji seçenekleriyle sosyal medyada eğlenceli içerikler oluşturmak isteyenler için ideal. Konuşmayı otomatik olarak altyazıya çevirme özelliği de çok kullanışlı.

7. Canva Video Editor

7. Canva Video Editor

Canva’nın video edit bölümü, özellikle hazır şablonları ve kolay arayüzüyle sosyal medya içerikleri için birebir. Metinli içerikler, story videoları ve kurumsal sunumlar için ideal!

8. Adobe Premiere Rush

8. Adobe Premiere Rush

Adobe’nin mobil dostu edit uygulaması olan Rush, hızlı kurgu için tasarlanmıştır. Tek tıkla geçiş efektleri, müzik ekleme ve sosyal medya paylaşımı gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Özellikle YouTube Shorts, IGTV ve TikTok içerikleri için pratik çözümler sunuyor!

9. LumaFusion

9. LumaFusion

iPad ve iPhone kullanıcıları için profesyonel seviye bir video edit uygulaması olan LumaFusion çoklu zaman çizgisi, ses miksajı, LUT desteği gibi özellikler sunuyor. Mobilde Final Cut Pro’ya en yakın deneyimi yaşattığı için de sık sık tercih ediliyor.

10. Splice

10. Splice

GoPro destekli bu uygulama, hızlı video kurguları ve otomatik müzik senkronizasyonuyla dikkat çeker. Spor ve hareketli içerikler için biçilmiş kaftandır. Kullanımı basittir, birkaç dokunuşla profesyonel görünümlü videolar çıkarabilirsiniz.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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