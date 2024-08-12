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Real Madrid'in Fransız Yıldızı Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler!

Real Madrid'in Fransız Yıldızı Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 17:47

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'nin milli futbolcumuz Arda Güler'in son antrenmandaki performansından oldukça etkilendiği aktarıldı.

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EURO 2024 sonrası yine gündemde

EURO 2024 sonrası yine gündemde

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, kulübü Real Madrid'e döndükten sonra da İspanya basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.

El Classico performansı alkış toplamıştı

El Classico performansı alkış toplamıştı

Eflatun-beyazlılar, ABD kampındaki ikinci maçında ezeli rakibi Barcelona ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Milli futbolcumuz, maçta 90 dakika sahada kalmış, bir asiste imza atmıştı. Bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Mbappe'yi de etkiledi

Mbappe'yi de etkiledi

PSG ile olan sözleşmesini uzatmayıp Real Madrid'e imza atan Mbappe, yeni takım arkadaşlarıyla antrenmanlara çıkmaya başlarken Arda Güler'in Fransız yıldızı oldukça şaşırttığı ifade edildi.

"Gerçekten çok yeteneklisin"

"Gerçekten çok yeteneklisin"

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre Madrid'in yeni 9 numarası, antrenmanda Arda Güler'in pasıyla bir gol kaydetti. Bu skor sonrası Mbappe, 19 yaşındaki futbolcumuzun yanına giderek 'Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın. Adını duymuştum ama bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin edememiştim.' dedi.

Ancelotti ikisini birlikte kullanabilir

Ancelotti ikisini birlikte kullanabilir

Arda, Mbappe ve Vinicus arasındaki uyumdan memnun olduğu ifade edilen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin çarşamba günü Atalanta ile oynanacak UEFA Süper Kupa maçında ileri üçlüyü bu isimlerden oluşturabileceğini altı da çizildi.

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İspanyol ekibin antrenman paylaşımı 👇

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