Real Madrid'in Fransız Yıldızı Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler!

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre Madrid'in yeni 9 numarası, antrenmanda Arda Güler'in pasıyla bir gol kaydetti. Bu skor sonrası Mbappe, 19 yaşındaki futbolcumuzun yanına giderek 'Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın. Adını duymuştum ama bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin edememiştim.' dedi.