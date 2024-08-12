Real Madrid'in Fransız Yıldızı Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler!
Real Madrid'in Fransız Yıldızı Mbappe'den Arda Güler'e Övgü Dolu Sözler!
Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'nin milli futbolcumuz Arda Güler'in son antrenmandaki performansından oldukça etkilendiği aktarıldı.
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EURO 2024 sonrası yine gündemde
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El Classico performansı alkış toplamıştı
Mbappe'yi de etkiledi
"Gerçekten çok yeteneklisin"
Ancelotti ikisini birlikte kullanabilir
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İspanyol ekibin antrenman paylaşımı 👇
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