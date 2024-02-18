Rakibini 5-4'lük Skorla Alt Etti: Taha Akgül, 11'inci Kez Avrupa Şampiyonu

Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finaldeki rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Altın madalyanın sahibi olan Akgül 11. kez Avrupa Şampiyonu oldu.