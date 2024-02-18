Rakibini 5-4'lük Skorla Alt Etti: Taha Akgül, 11'inci Kez Avrupa Şampiyonu
Rakibini 5-4'lük Skorla Alt Etti: Taha Akgül, 11'inci Kez Avrupa Şampiyonu
Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finaldeki rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Altın madalyanın sahibi olan Akgül 11. kez Avrupa Şampiyonu oldu.
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek ve Ukraynalı Murazi Mchedlidze'yi eleyerek yarı finalde Azerbaycan'dan Giorgi Meshvildishvil ile karşı karşıya geldi.
Meshvildishvil'i 10-0 mağlup eden Akgül, finalde Gürcü sporcu Geno Petriashvili'nin rakibi oldu.
Geno Petriashvili'yi fianlde 5-4 yenen Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu. Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğu sayısını da 11'e çıkardı.
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