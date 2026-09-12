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Psikolojisi En Bozuk Burç Ortaya Çıktı!

Psikolojisi En Bozuk Burç Ortaya Çıktı!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
12.09.2026 - 18:01
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Hepimizin çevresinde “Bunun psikolojisi biraz farklı…” dedirten en az bir kişi vardır. Kimi her şeyi kafasına takar, kimi en küçük olayın altında bile başka anlamlar arar, kimi duygularını öylesine yoğun yaşar ki kendi içinde küçük bir fırtına koparırken dışarıdan hiçbir şey belli olmaz. Peki astrolojinin bize verdiği ipuçlarına göre hangi burçların iç dünyası gerçekten daha karmaşık?

Haydi öğrenelim!

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Psikolojisi En Bozuk Burç Ortaya Çıktı!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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