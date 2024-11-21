Poşete Takılan Sevimli Kedinin ''Şapşik'' Anları Sosyal Medyada Beğenileri Topladı

Kedilerin ne kadar sevimli canlılar olduğunu anlatmamıza gerek yok. Zira anlatmaya kalksak bu girizgâh sayfalarca sürebilir... Kediler o kadar tatlılar ki her hareketleri sosyal medyada izleyenlerin gününü güzelleştirebiliyor.

@kedilerinhastasiyim kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapan bir hesap da poşete takılan sevimli bir kedinin tatlı telaşını paylaştı. ''Bu kedo nasıl sokakta yaşasın?'' notuyla paylaşılan video izleyenleri güldürürken, bazıları da kediye yardım etmeyip güldüğü için videoyu çeken kişiye yüklendi.