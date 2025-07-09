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Pınar Altuğ Kimdir? Pınar Altuğ Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Altuğ'nun Yer Aldığı Projeler Neler?

Pınar Altuğ Kimdir? Pınar Altuğ Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Altuğ'nun Yer Aldığı Projeler Neler?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 09:09

Mankenlikten oyunculuğa geçip, kameralar karşısında da son derece başarılı olan isimlerden biri de Pınar Altuğ. Kamuoyunun ilgisini çeken, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara yer eden Pınar Altuğ'nun özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor. Yağmur Atacan ile olan ilişkileri ve evlilikleriyle magazin gündeminde yer eden başarılı oyuncu hakkında merak edilenlere birlikte bakalım!

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Pınar Altuğ Kimdir?

Pınar Altuğ Kimdir?

1994 Türkiye Güzeli unvanıyla tanınan Pınar Altuğ, oyunculuk, sunuculuk ve modellik kariyerini aynı anda yürüten, Türk televizyonlarının en tanıdık yüzlerinden biridir.

Pınar Altuğ Kaç Yaşında?

Pınar Altuğ Kaç Yaşında?

2 Eylül 1974 doğumlu olan Pınar Altuğ, 2025 itibarıyla 51 yaşında ve zamana meydan okuyan güzelliğiyle dikkat  çekmeye devam ediyor.

Pınar Altuğ Nereli?

Pınar Altuğ Nereli?

Pınar Altuğ İstanbul doğumlu.

Pınar Altuğ Kariyer Başlangıcı

Pınar Altuğ Kariyer Başlangıcı

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilmesiyle adını duyurdu, ardından televizyon dünyasında sunuculuk ve dizi projeleriyle kariyerini büyüttü. Asıl çıkışını ise 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.

Pınar Altuğ'nun Özel Hayatı

Pınar Altuğ'nun Özel Hayatı

2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, bu evliliğiyle sık sık magazin gündemine geliyor. Çiftin bir kızları bulunuyor. Yaş farkı konusundaki net duruşuyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Pınar Altuğ'nun Yer Aldığı Diziler

Pınar Altuğ'nun Yer Aldığı Diziler

  • 2000 – Kurt Kapanı / Serap Arma – Başrol oyuncusu

  • 2002 – Reyting Hamdi / Kendisi – Konuk oyuncu

  • 2002–2005 – Çocuklar Duymasın / Meltem Çetinoğlu – Başrol oyuncusu

  • 2004 – Omuz Omuza / Nisan Öz

  • 2004 – Çocuklar Ne Olacak / Meltem Çetinoğlu – Son bölüm

  • 2005 – Davetsiz Misafir / Defne / Şirin – Başrol oyuncusu

  • 2006 – İlk Aşkım / Lale Gürsoy

  • 2006 – Deli Dolu / Selin

  • 2009 – Aile Reisi / Bahar Poyraz

  • 2010–2014, 2017–2019 – Çocuklar Duymasın (devam sezonları) / Meltem Çetinoğlu

Pınar Altuğ Yer Aldığı Filmler

Pınar Altuğ Yer Aldığı Filmler

  • 2008 – Asteriks Olimpiyat Oyunları’nda / Irena – Seslendirme

  • 2016 – Pamuk Prens / Kendisi – Konuk oyuncu

  • 2025 – Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları / Aysun – Başrol oyuncusu

Pınar Altuğ Öne Çıkan Açıklamaları

Pınar Altuğ Öne Çıkan Açıklamaları

“Evliliğe dışarıdan bakan bir göz yorum yapamaz. Kocam başıma gelen en iyi şey”

“Sen kimsin ki benim evliliğim hakkında yorum yapıyorsun? Herkesin söylediği bir kulağımdan girer, öbüründen çıkar”

Bebek doğduktan sonra evlilik iki sene darbe yiyor”

Pınar Altuğ'nun Güncel Projeleri

Pınar Altuğ'nun Güncel Projeleri

2025 itibarıyla televizyon ve dijital projelerde aktif olarak yer alan Pınar Altuğ, ekranlara “Yeni Bir Ben” programıyla dönüş yaptı. TYT Türk kanalında yayınlanan bu yaşam tarzı programında izleyicilere sağlık, kişisel bakım ve sürdürülebilir yaşam önerileri sunuyor. Öte yandan dijital platformlar için hazırlanan “Altın Kod 520” adlı diziyle yeniden oyunculuğa adım atmaya hazırlanan Altuğ, hayranlarını heyecanlandırdı.

Pınar Altuğ Ödülleri ve Adaylıkları

Pınar Altuğ Ödülleri ve Adaylıkları
  • 2004 – 31. Altın Kelebek Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu – Çocuklar Duymasın → Kazandı

  • 2018 – 45. Altın Kelebek Ödülleri

  • En İyi Komedi Kadın Oyuncusu – Çocuklar Duymasın → Kazandı
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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