Pınar Altuğ Kimdir? Pınar Altuğ Kaç Yaşında, Nereli? Pınar Altuğ'nun Yer Aldığı Projeler Neler?

Mankenlikten oyunculuğa geçip, kameralar karşısında da son derece başarılı olan isimlerden biri de Pınar Altuğ. Kamuoyunun ilgisini çeken, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara yer eden Pınar Altuğ'nun özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor. Yağmur Atacan ile olan ilişkileri ve evlilikleriyle magazin gündeminde yer eden başarılı oyuncu hakkında merak edilenlere birlikte bakalım!