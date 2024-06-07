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Patili Dostuyla Birlikte Tatile Çıkacakların İşine Yarayacak 11 Tavsiye

etiket Patili Dostuyla Birlikte Tatile Çıkacakların İşine Yarayacak 11 Tavsiye

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 18:01

Evcil hayvanınız var diye tatile gitmeyecek değilsiniz herhalde. Ancak tatile giderken evcil hayvanınızı da düşünmeniz gerekiyor. Bunun için bu içerik çok işinize yarayacak!

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1. Tatil öncesinde yapmanız gereken ilk şey veterinere gitmek.

Özellikle de uzun yola gidiyorsanız ilk önce veterinere giderek patili dostunuzun sağlık durumunu kontrol ettirmek isteyebilirsiniz. Bu yolculuk onun kaldırabileceğinden fazlasıysa bir kedi-köpek oteli bakabilirsiniz. Duruma göre onu tatil planından çıkarmanız gerekebilir. Ayrıca seyahat sırasında gerekebilecek ilaçlar konusunda da veterineriniz size yardımcı olacaktır.

2. Kimliğini yanınıza almayı ve mikroçip taktırmayı unutmayın.

Mikroçip uygulaması zaten zorunlu hale geldi ancak hala yaptırmadıysanız bir an önce bunu halletmeyi unutmayın. Tatilde olası bir kaybolma durumunda mikroçip sayesinde patili dostunuza kavuşabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir kontrol durumu için de onun kimliğini mutlaka yanınızda götürmeyi unutmayın.

3. Seyahat çantasını eksiksiz bir şekilde hazırlayın.

3. Seyahat çantasını eksiksiz bir şekilde hazırlayın.

Patili dostunuz için hazırlayacağınız çantanın içine ihtiyacınız olabilecek her şeyi koyun. Mama, mama ve su kabı, en sevdiği oyuncağı, yatağı, kaka poşeti, temizlik mendili… Onun ihtiyaçlarını en iyi siz bilirsiniz!

4. Bakım ve temizlik ürünlerine ekstra önem gösterin!

Nasıl ki siz kendi hijyeninize dikkat ediyorsanız patili dostlarınız için de bunu yapmanız şart. Bunun için Pet Love'ın temizleme mendili, tüy bakım spreyi, durulanmayan köpek şampuanı gibi ürünlerini tercih edebilirsiniz.

5. Her ihtimale karşı yanınıza taşıma kabı da alın.

5. Her ihtimale karşı yanınıza taşıma kabı da alın.

Eğer yolculuk boyunca patili dostunuz taşıma kabında olmayacaksa bile yine de yanınıza bir taşıma kabı alın. Bu taşıma kabının ona rahat ve güvende hissettirdiğinden de emin olun. Ayrıca arabada yolculuk yapacaksanız köpekler için emniyet kemeri adaptörü de işinizi görecektir.

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6. Yol boyunca kısa molalar verin.

Siz yolda yorulmuyor olabilirsiniz ancak bu durum patili dostunuz için de geçerli değildir. Her iki saatte bir kısa molalar vererek tuvaletini yapması için zaman verebilirsiniz. Sadece tuvaletini yapması için değil, hareket etmesi için de bu molalar ona iyi gelir.

7. Sakinleştirici ürünler de yolculukta size yardımcı olabilir.

Feromon spreyleri veya doğal takviyeler patili dostunuzu sakinleştirmek için size yardımcı olacaktır. Böylece yol boyunca anksiyete yaşamasının önüne geçersiniz. Bunu yaptığınızda hem patili dostunuz hem de sizin için yolculuk çok daha rahat geçer.

8. Kalacağınız yerin evcil hayvan dostu bir yer olup olmadığına bakın.

Bir otelde veya Airbnb’de kalacaksanız buraya gitmeden önce patili dostunuzla birlikte geleceğinizi bildirin. Çünkü çoğu yer evcil hayvan kabul etmiyor. Sonradan bir sorun yaşamamak için karşı tarafı bu konuda mutlaka bilgilendirmelisiniz.

9. Patili dostunuzun rutinini koruyun.

Kedi ve köpeklerde rutin her şeydir. Tatil zamanı onların rutinlerinin bozulmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Elinizden geldiğince uyku, yürüyüş ve yemek saatlerini değiştirmemeye çalışın.

10. Gittiğiniz ortamı keşfetmesi için izin verin.

Kedi ve köpekler meraklı canlılardır. Ayrıca kendilerini güvende hissetmeleri için gittikleri yabancı ortamı tanımaları gerekir. Bu nedenle gittiğini yerde onu serbest bırakın ve etrafı koklamasına izin verin. Bunu yaptığınızda yeni ortama alışmaları için de yardımcı olmuş olursunuz.

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11. Sıcak havalarda ekstra dikkat edin.

Patili dostunuzu her ne olursa olsun asla araç içinde tek başına bırakmayın! Bu durum sandığınızdan çok daha kötü sonuçlara yol açabilir. Ayrıca dışarıdayken de sıcak havanın evcil hayvanınızı ne kadar bunaltabileceğinin farkında olun. Çok sıcak ortamlarda durmamaya çalışın.

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