Patili Dostlarımız Kediler Hakkında Öğrendiğinizde İçinizi Isıtacak 11 Bilgi

Her ne kadar tat alma tomurcukları olsa da insan ve diğer pek çok canlının aksine sevimli dostlarımız, beynin tatlı tatları tanımasını sağlayan tat reseptör genine sahip değildir. Bilimsel olarak kabul gören bu gerçek patili dostlarımızın neden şekerli yiyeceklere ilgisiz olduğunu da gösteriyor.