Papel CEO’su Seyhan Yıldırım: Yapay Zeka Yatırımlarımızla Fintek Sektöründe Fark Yaratıyoruz!

Yapay zekâ günlük yaşantıda olduğu kadar farklı sektörlerin çalışma hayatında da önemli bir konuma gelmiş durumda. Başta yasal mevzuata uyum olmak üzere farklı konularda yapay zekâdan yararlandıklarını belirten Papel Kurucu ve CEO’su Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım bu teknolojilerin Papel’in değerini artırdığını söyledi.

Özellikle son yıllarda inanılmaz hızda gelişen yapay zekâ teknolojileri hepimizin hayatına girmeye başladı. Birçok şirket, iş modellerine yapay zekâ destekli teknolojiler entegre etmek için önemli yatırımlar yapıyor.

Türkiye’nin öncü fintek şirketlerinden Papel de bunlardan biri. Papel Kurucu ve CEO’su Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım, yapay zekâya dayalı teknolojilerin fintek ekosistemine büyük katkıları olabileceğini söyledi. Seyhan Yıldırım, özellikle uyum süreçleri için yapay zekâyı yoğun olarak kullandıklarını ve bu teknolojilerin Papel’in değerini artırdığını kaydetti.