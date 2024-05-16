Papel CEO’su Seyhan Yıldırım: Yapay Zeka Yatırımlarımızla Fintek Sektöründe Fark Yaratıyoruz!

Papel’in yasal mevzuata uyum için yapay zekayı aktif olarak kullandığını kaydeden Yıldırım; ‘’Papel olarak biz de finansal suçlarla mücadele etmek, risklerimizi etkin bir şekilde yönetmek ve yasal mevzuata tam uyum sağlamak adına birçok yazılım ve platform kullanıyoruz. Bu teknolojiler, finans kuruluşlarının uyum süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve potansiyel riskleri daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Örneğin, Sanction Scanner sayesinde müşterilerin herhangi bir ulusal ve/veya uluslararası yaptırım listesinde olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Bu program vasıtasıyla müşteriler ve gerçekleştirilen işlemler sürekli olarak kontrol ediliyor ve herhangi bir eşleşmede yapılmak istenen işlemi ya da müşteri edinimini durdurarak ilgili departmana kontrol edilmesi amacıyla bir uyarı gönderiliyor’’ diye konuştu.
Fintek ekosistemi için mevzuata tam uyumlu olmanın en önemli öncelik olduğunu kaydeden Papel CEO’su Yıldırım, bu kapsamda “big data” (büyük data) ve “machine learning” (makine öğrenmesi) gibi önemli teknolojilere yatırım yaptıklarını söyledi. Süreçleri daha verimli bir şekilde yönetmek ve riskleri asgariye indirmek için birçok farklı teknolojiyi kullandıklarını söyleyen Yıldırım, kullandıkları araçlar ve sağladıkları faydalara ilişkin de bilgi verdi.
Kimlik doğrulama süreçlerini online yürütmek için Enqura platformunu kullandıklarını kaydeden Seyhan Yıldırım, “EnQualify isimli yazılım ürünü, finansal kuruluşların müşteri kimlik doğrulaması (KYC) süreçlerini optimize etmek için kullanılan bir platform. İlgili platform, Papel uygulamalarında uzaktan müşteri edinimi süreçlerini yerine getiriyor. Müşterilere hızlı ve kolay hizmet sunarken aynı zamanda Papel’in mevzuata tam uyumlu şekilde çalışmasını sağlıyor. Bir diğer platform ise Formica. Dolandırıcılığı önleme konusunda etkin olarak kullandığımız bir program. Bu program, finansal suçlarla mücadele etmek adına büyük veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak dolandırıcılık şüphesi bulunan tüm riskleri tespit ediyor. Bu sayede hem kurumumuzun hem de müşterilerimizin dolandırıcılık eylemlerinden korunması için Papel’e destek oluyor” diye konuştu.
Yorum Yazın