Papara’dan Gençlere Umut ve Cesaret Veren Oluşum: Papara Gençlik Departmanı

Lansman etkinliğinde Papara’nın Gençlik Departmanı vizyonunu anlatan Papara CEO’su Emre Kenci, “Gücünü gençlikten alan bir marka olarak gençliğe yatırım yapmak ve gençlerin güçlenmesi için kalıcı bir yapı kurmak istedik. Aynı zamanda da gençler için ne yapmamız gerektiğine biz karar vermeyelim dedik. Gençlerin derdini en iyi gençler bilir ve çözümü de yine onlar yaratır düşüncesiyle gençleri ekibimize dahil ettik” dedi. “Ülkemizin genç yeteneklerini kaybetmek istemiyoruz. Onlara farklı fırsatlar sunarak, potansiyellerini açığa çıkarmak, hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları desteği vermek istiyoruz” diyerek sözlerine devam eden Kenci, gençlere “Hiç kimseyi dinlemeyin ve hayallerinizin, inandığınız şeylerin peşinden koşun” mesajını verdi.

Gençlerin ortak paydada buluşan sorunları ‘harekete geçememe’ ve ‘içselleştirilmiş umutsuzluk hali’

Etkinlikte ayrıca Papara’nın FutureBright Group ve Platon.Ai iş birliği ile yürüttüğü araştırmanın sonuçları da paylaşıldı. Araştırma kapsamında Papara Gençlik Departmanı’na başvuran gençlerin izinli ve anonimleştirilmiş verileriyle birlikte buradan referansla benzer profile sahip Türkiye’deki gençlerin sosyal medya etkileşimleri ve dijital ortamlardaki davranışları yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle analiz edildi. Ulaşılan sonuçlar gençlerin ortak sorunları, kaygıları ve endişelerini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin ortak paydada buluşan sorunları arasında harekete geçememe, içselleştirilmiş umutsuzluk hali ve konformizme sığınma duyguları ön plana çıktı. Her 10 gençten 1’inin endişesi mental sağlığı olurken, gençlerin yaşamındaki her bir sorunun diğerleriyle bağlantılı olduğu da görüldü. İlk iki sırada %29.7 ile gelecek kaygısı ve %23.1 ile ekonomik ve finansal sorunlar yer aldı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, “Türkiye’nin dört bir yanından 80 binin üzerinde gencin yalnızca söylediklerini değil, gerçek davranışlarını analiz ettiğimiz bu araştırma, gençliğin sorunlarını anlamanın ötesine geçiyor. Bu çalışma, geleceği şekillendiren gençlik dinamiklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. 107.884 veri noktası, 44.900 kompleks metin yapısı ve 1.735.656 kelimeyi analiz ederek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal zorluklarını derinlemesine kavradık. Bu motivasyonların ortasında Papara, gençlerin sesine kayıtsız kalmadı ve Gençlik Departmanı’nı hemen devreye sokarak harekete geçti. Papara’nın bu adımı, yalnızca gençlerin sorunlarına çözüm arayışı değil, aynı zamanda onların hayallerine dokunan, umut ve cesaretle geleceği inşa eden bir hareketin başlangıcıdır. Yapılan her şey anlam kazandığında, gençler seslerinin gerçekten duyulduğunu hissedecek.”