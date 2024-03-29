Papa Francis’in Paskalya Ritüeli: Kadın Mahkumların Ayağını Yıkadı ve Öptü
Papa Francis’in Paskalya Ritüeli: Kadın Mahkumların Ayağını Yıkadı ve Öptü
Katolik Hristiyanların ruhani lideri olan Papa Francis, hafta sonu kutlanacak Paskalya Bayramı öncesi cezaevi ziyareti yaptı ve 12 kadın mahkumun ayağını yıkayarak öptü.
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87 yaşındaki Papa Francis, Paskalya’dan önceki perşembe günü kutlanan “Kutsal Perşembe” etkinlikleri kapsamında Roma’da bulunan bir cezaevini ziyaret etti.
Sağlık sorunları sebebiyle tekerlekli sandalye ile cezaevine gelen Papa, 12 kadın mahkumun ayağını yıkadı ve öptü.
Hz. İsa, çarmıha gerilmeden önce birlikte yedikleri son akşam yemeğinde 12 havarisinin ayaklarını yıkamıştı.
Papa Francis göreve geldikten sonra Kutsal Perşembe ritüeline kadınları ve diğer inançlardan insanları da dahil ederek Vatikan için bir 'devrim' yaratmıştı.
VaticanNews'un haberinde, Papa’nın ayaklarını yıkadığı mahkumların, İtalyan, Rus, Bulgar, Nijeryalı, Ukraynalı, Perulu ve Bosna Hersekli olduğu belirtildi.
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