Özlem Tekin ve Doğuş'un "Ne Alaka Ya?" Dedirtecek Bir Araya Gelme Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak
Özlem Tekin ve Doğuş'un "Ne Alaka Ya?" Dedirtecek Bir Araya Gelme Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak
Müziğe meraklıysanız bu bilgi sizi mutlu edecek. Bir zamanların rock yıldızı Özlem Tekin ve acılı pop star Doğuş'un bir araya gelme hikayesini duydunuz mu?
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Türk rock müziğinin efsane kadını Özlem Tekin, bir nesil için fenomen bir müzisyendi. Hem şarkıları, hem yazdığı sözler, hem duruşu o dönem birçok gence ilham olmuştu.
Yıllar sonra ortadan kaybolup Bodrum'da köye yerleşti. Kendini toprağa, çiftlik hayvanlarına ve doğaya verdi. Fakat onunla ilgili yeni öğrendiğimiz bir bilgi duyan birçok kişiyi şaşırttı.
1999 yılında çıkarttığı Laubali albümündeki bir detay oldukça ilginç. Aynı albümdeki, söz ve müziğini kendisinin yazdığı "Yazmamışlar" şarkısı için stüdyoya girmiş Özlem Tekin.
Back vokal için de yakın dostu Levent Yüksel ile anlaşmış. Ancak işler bir şekilde ters gitmiş ve Levent Yüksel şarkıya vokal yapamamış.
Zaman kısıtlı olduğu için de arka vokale acilen birilerini bulmak gerekmiş. O esnada aynı stüdyoda olan Doğuş'tan rica etmişler, o da kırmamış ve Yazmamışlar şarkısına back vokal yapmış.
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Ortaya da şu görmüş olduğunuz şarkı çıkmış. Özet geç diyenler şarkının 2:00 ve 3:30'dan sonraki kısmını dinleyebilirler.
Doğuş'un şu fotoğraftan daha şaşırtacak bir olayı varmış yani anlayacağınız...
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