Özgür Özel'in Diyarbakır Belediyesi Ziyaretinde Güldüren Diyalog: "Kayyumlara Karşı Mesir Macunu Getirdim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Belediyesi'ni ziyaret etti. Eş Başkan Ayşegül Serra Bucak'a Manisa'dan hediye getirdiğini söyleyen Özel, 'Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye size mesir macunu getirdim.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Belediyesi'ni ziyaret etti. Ortak basın açıklaması sonrası Manisa'dan hediye getirdiğini söyleyen Özel, 'Kayyum' göndermesinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hediyeleri basın mensupları önünde vermek isteyen Özel, "Mesir macunu getirdim. Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Az da kendin ye. Belki beynine gitmeyen oksijenin eksikliğini telafi eder.