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Özgür Özel'in Diyarbakır Belediyesi Ziyaretinde Güldüren Diyalog: "Kayyumlara Karşı Mesir Macunu Getirdim"

Özgür Özel'in Diyarbakır Belediyesi Ziyaretinde Güldüren Diyalog: "Kayyumlara Karşı Mesir Macunu Getirdim"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 17:45

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Belediyesi'ni ziyaret etti. Eş Başkan Ayşegül Serra Bucak'a Manisa'dan hediye getirdiğini söyleyen Özel, 'Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye size mesir macunu getirdim.' dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Belediyesi'ni ziyaret etti. Ortak basın açıklaması sonrası Manisa'dan hediye getirdiğini söyleyen Özel, 'Kayyum' göndermesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Belediyesi'ni ziyaret etti. Ortak basın açıklaması sonrası Manisa'dan hediye getirdiğini söyleyen Özel, 'Kayyum' göndermesinde bulundu.

Hediyeleri basın mensupları önünde vermek isteyen Özel, "Mesir macunu getirdim. Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye." dedi.

Hediyeleri basın mensupları önünde vermek isteyen Özel, "Mesir macunu getirdim. Kayyumlara karşı sizi güçlü tutsun diye." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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Az da kendin ye. Belki beynine gitmeyen oksijenin eksikliğini telafi eder.