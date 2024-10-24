Özgür Özel'in Diyarbakır Belediyesi Ziyaretinde Güldüren Diyalog: "Kayyumlara Karşı Mesir Macunu Getirdim"

Minikler de Öğrendi: Van'da Bir Çocuk Boğazına Yabancı Cisim Kaçan Arkadaşını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin İçin Söyledikleri Gündem Oldu: ''Bende Apoletler Var, Sende Ne Var?''