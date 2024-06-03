Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Savunan Sözlerine Fatih Altaylı'dan Sert Tepki: 'CAK Partisi Olsunlar'

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 'Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın ama yapamadı, ülke büyük krizde' ifadelerini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Altaylı, 'AK Partiyi birleştirsinler adı da 'Cumhuriyet AK Partisi' olsun.' dedi.