Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Savunan Sözlerine Fatih Altaylı'dan Sert Tepki: 'CAK Partisi Olsunlar'

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 'Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın ama yapamadı, ülke büyük krizde' ifadelerini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Altaylı, 'AK Partiyi birleştirsinler adı da 'Cumhuriyet AK Partisi' olsun.' dedi.
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Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye zam yapmak istediğini, ancak bütçenin yetmediğini söyledi.
İfadeleri 'iktidarı savunmak' olarak yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı Özel'e sert tepki gösterdi. Altaylı, 'Bu Özgür Özel CHP genel Başkanı mı, yoksa AK Parti'nin yeni sözcüsü mü? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapamadığı şeyler için halkı ikna etmeye mi çalıştı? O zaman CHP ile AK Partiyi birleştirsinler adı da 'Cumhuriyet AK Partisi' olsun. 'CAK Parti!" ifadelerini kullandı.
Altaylı'nın açıklamaları şu şekilde; 📹
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Altaylı yine haklı
Milletin gazını alma işlemi özgür Özel'e ihale edilmiş. Akapeliler nasıl da savunur şimdi Özel'i...
Adam tam bir başarı yakalamışken… Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor