Ailesiyle Birlikte Parka Giden Adam 'Top Gelmesin' Diye Uyardığı Grup Tarafından Darp Edilip, Silahla Vuruldu

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Olay dün akşam 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte parka giden Cengiz T. (54), burada top oynayan bir gruba biraz ileride oynamaları, op gelmemesi için uyarıda bulundu.
Gruptan bir kişinin sözlü tartışma başlatması üzerine kavga çıktı. Cengiz T.'yi ailesinin gözü önünde darp eden gruptan bir kişi yanındaki silahını çıkartarak Cengiz T.'yi bacağından vurdu.
Cengiz T'yi darp ettikten sonra olay yerinden kaçan grubun görüntüsü kameralara yakalandı. 📹
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