Ailesiyle Birlikte Parka Giden Adam 'Top Gelmesin' Diye Uyardığı Grup Tarafından Darp Edilip, Silahla Vuruldu

İstanbul Sultangazi'de ailesiyle birlikte vakit geçirmek için parka giden Cengiz T., futbol oynayan grubu topun kendilerine gelmemesi için uyardı. Uyarı üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, gruptaki kişiler tarafından darp edilen Cengiz T.,gruptaki bir kişi tarafından bacağından vuruldu.