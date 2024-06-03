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Ailesiyle Birlikte Parka Giden Adam 'Top Gelmesin' Diye Uyardığı Grup Tarafından Darp Edilip, Silahla Vuruldu

Ailesiyle Birlikte Parka Giden Adam 'Top Gelmesin' Diye Uyardığı Grup Tarafından Darp Edilip, Silahla Vuruldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.06.2024 - 12:28

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İstanbul Sultangazi'de ailesiyle birlikte vakit geçirmek için parka giden Cengiz T., futbol oynayan grubu topun kendilerine gelmemesi için uyardı. Uyarı üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, gruptaki kişiler tarafından darp edilen Cengiz T.,gruptaki bir kişi tarafından bacağından vuruldu. 

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Olay dün akşam 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte parka giden Cengiz T. (54), burada top oynayan bir gruba biraz ileride oynamaları, op gelmemesi için uyarıda bulundu.

Olay dün akşam 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte parka giden Cengiz T. (54), burada top oynayan bir gruba biraz ileride oynamaları, op gelmemesi için uyarıda bulundu.

Gruptan bir kişinin sözlü tartışma başlatması üzerine kavga çıktı. Cengiz T.'yi ailesinin gözü önünde darp eden gruptan bir kişi yanındaki silahını çıkartarak Cengiz T.'yi bacağından vurdu.

Gruptan bir kişinin sözlü tartışma başlatması üzerine kavga çıktı. Cengiz T.'yi ailesinin gözü önünde darp eden gruptan bir kişi yanındaki silahını çıkartarak Cengiz T.'yi bacağından vurdu.

Cengiz T'yi darp ettikten sonra olay yerinden kaçan grubun görüntüsü kameralara yakalandı. 📹

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