Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şikayet Eden Sinan Oğan, Vatandaşın Sorusu Karşısında Afalladı: 'Niye Yamandın Ona?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimlerdeki tavrını eleştiren Sinan Oğan'a kalabalığın arasındaki bir vatandaştan 'Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?' sorusu geldi. Oğan'ın soru karşısında afalladığı görüldü.
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerde tarafsız olarak seçime girdikten sonra Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecindeki tavrını eleştirdi.
Soru karşısında kısa bir duraklama yaşayan Oğan, 'Anlatacağım hepsini, sadece dinleyin. Bizim Allah'a şükür veremeyecek hesabımız yoktur.' dedi.
İşte o anlar; 📹
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