Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şikayet Eden Sinan Oğan, Vatandaşın Sorusu Karşısında Afalladı: 'Niye Yamandın Ona?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimlerdeki tavrını eleştiren Sinan Oğan'a kalabalığın arasındaki bir vatandaştan 'Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?' sorusu geldi. Oğan'ın soru karşısında afalladığı görüldü.