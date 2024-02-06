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Özgür Demirtaş'ın Deprem Paylaşımına "Korkak" Diyen Gazeteci Takipçisiyle "Sosyalist" Diyaloğu İlgi Çekti

Özgür Demirtaş'ın Deprem Paylaşımına "Korkak" Diyen Gazeteci Takipçisiyle "Sosyalist" Diyaloğu İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 16:59

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 6 Şubat depremlerinde sosyal medya üzerinden yardımla için ne kadar çabaladığını hatırlamayan yoktur. Duygusal olarak bu süreçte çok yıpranan Demirtaş, kameralar karşısında ağlamıştı. Demirtaş'ın deprem felaketinin yıl dönümünde yaptığı paylaşıma 'korkak' diyen kullanıcısıyla diyaloğu ilgi çekti.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, paylaşımlarında ekonomi ve finans dozunu aboneleri için artırırken, geçen yıl 6 Şubat deprem felaketlerinde milyonlarca takipçisi olmasının avantajını arama, kurtarma ve yardım çalışmaları için kullanmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, paylaşımlarında ekonomi ve finans dozunu aboneleri için artırırken, geçen yıl 6 Şubat deprem felaketlerinde milyonlarca takipçisi olmasının avantajını arama, kurtarma ve yardım çalışmaları için kullanmıştı.

Demirtaş'ın depremle ilgili hassasiyeti, gazeteci Hilal Kaplan'ın felaketten günler sonra İngiltere karşılaştırmalı yaptığı paylaşıma verdiği cevapta da görülmüştü.

Demirtaş'ın depremle ilgili hassasiyeti, gazeteci Hilal Kaplan'ın felaketten günler sonra İngiltere karşılaştırmalı yaptığı paylaşıma verdiği cevapta da görülmüştü.
twitter.com

Gönüllü şekilde sosyal medyadan yardım çağrılarını ulaştıran Demirtaş, bu çalışmalar esnasında karşılaştığı manzaralar karşısında da duygularını bastırmayarak, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalında ağlamasıyla dikkat çekmişti.

Gönüllü şekilde sosyal medyadan yardım çağrılarını ulaştıran Demirtaş, bu çalışmalar esnasında karşılaştığı manzaralar karşısında da duygularını bastırmayarak, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalında ağlamasıyla dikkat çekmişti.

6 Şubat deprem felaketlerinin yıl dönümünde Özgür Demirtaş, "Allah Sorumlusu olan Herkesin Belasını Versin" şeklinde bir paylaşım yaptı.

6 Şubat deprem felaketlerinin yıl dönümünde Özgür Demirtaş, "Allah Sorumlusu olan Herkesin Belasını Versin" şeklinde bir paylaşım yaptı.
twitter.com

Bir takipçisinin ise bu paylaşıma, "Sorumluları söylemeyecek, hesap soracağız demek yerine Allah’a havale edecek kadar korkaksınız" yorumu yapması Demirtaş'ı çileden çıkardı.

Bir takipçisinin ise bu paylaşıma, "Sorumluları söylemeyecek, hesap soracağız demek yerine Allah’a havale edecek kadar korkaksınız" yorumu yapması Demirtaş'ı çileden çıkardı.
twitter.com
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Demirtaş, Hilal Kaplan'a verdiği cevabın bir benzerini bu takipçisine de verdi. Ancak diyalog burada bitmedi.

Demirtaş, Hilal Kaplan'a verdiği cevabın bir benzerini bu takipçisine de verdi. Ancak diyalog burada bitmedi.
twitter.com

Birgün'de gazeteci olan Gökay Başcan isimli takipçisi Demirtaş'ı cevapsız bırakmadı.

Birgün'de gazeteci olan Gökay Başcan isimli takipçisi Demirtaş'ı cevapsız bırakmadı.
twitter.com

Kendisine yönelik destekleri kanıt göstererek cevap veren Demirtaş, Başcan'a "tatlı su sosyalisti" dedi.

Kendisine yönelik destekleri kanıt göstererek cevap veren Demirtaş, Başcan'a "tatlı su sosyalisti" dedi.
twitter.com

Demirtaş'ı "haddini aştığını" söyleyen Başcan diyaloğu sonlandırırken,

Demirtaş'ı "haddini aştığını" söyleyen Başcan diyaloğu sonlandırırken,
twitter.com

Demirtaş da bu ifadelerle son sözünü söyledi.

Demirtaş da bu ifadelerle son sözünü söyledi.
twitter.com
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