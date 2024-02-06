Özgür Demirtaş'ın Deprem Paylaşımına "Korkak" Diyen Gazeteci Takipçisiyle "Sosyalist" Diyaloğu İlgi Çekti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 6 Şubat depremlerinde sosyal medya üzerinden yardımla için ne kadar çabaladığını hatırlamayan yoktur. Duygusal olarak bu süreçte çok yıpranan Demirtaş, kameralar karşısında ağlamıştı. Demirtaş'ın deprem felaketinin yıl dönümünde yaptığı paylaşıma 'korkak' diyen kullanıcısıyla diyaloğu ilgi çekti.