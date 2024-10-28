Öz Güven Eksikliğin Var mı?
Öz Güven Eksikliğin Var mı?
Öz güven eksikliği yaşıyor musun?
Haydi teste!
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1. İnsanlara kolayca güveniyor musun?
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2. Daha önce hiç tek başına tatile gittin mi?
3. Yeni insanlarla tanışmak seni yoruyor mu?
4. Eski sevgilinle yolda karşılaşsan gerilir misin?
5. Hoşlandığın birine ilk adımı sen atar mısın?
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6. Karar alırken birinden yardım alır mısın?
7. Tek başına kahve içmeye çıkmaktan keyif alır mısın?
8. İşinden istifa edip, istediğin şeyi gerçekleştirir misin?
9. "Hayır" demekte zorlanan biri misin?
10. Son olarak fikirlerinin sana uymadığı bir ortamda özgürce fikirlerini söyleyebilir misin?
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Senin öz güven eksikliğin yok!
Senin öz güven eksikliğin var!
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