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Öz Güven Eksikliğin Var mı?

Öz Güven Eksikliğin Var mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.10.2024 - 15:01

Öz güven eksikliği yaşıyor musun?

Haydi teste!

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1. İnsanlara kolayca güveniyor musun?

2. Daha önce hiç tek başına tatile gittin mi?

3. Yeni insanlarla tanışmak seni yoruyor mu?

4. Eski sevgilinle yolda karşılaşsan gerilir misin?

5. Hoşlandığın birine ilk adımı sen atar mısın?

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6. Karar alırken birinden yardım alır mısın?

7. Tek başına kahve içmeye çıkmaktan keyif alır mısın?

8. İşinden istifa edip, istediğin şeyi gerçekleştirir misin?

9. "Hayır" demekte zorlanan biri misin?

10. Son olarak fikirlerinin sana uymadığı bir ortamda özgürce fikirlerini söyleyebilir misin?

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Senin öz güven eksikliğin yok!

Senin öz güven eksikliğin yok! Kendine olan inancın ve potansiyelini görme yeteneğin oldukça güçlü. Zorluklarla karşılaştığında bile, kendine güvenerek adımlar atabiliyorsun. Fikirlerini ifade etmekte rahat davranıyorsun ve sosyal ortamlarda kendini rahatça ifade edebilmek, başkalarıyla bağlantı kurmanı kolaylaştırıyor. Geçmişte yaşadığın deneyimlerin seni daha da güçlendirmiş; hatalarından ders almayı başarmışsın. Bu, seni cesur bir şekilde yeni şeyler denemeye itiyor ve her seferinde daha fazla büyüyorsun. Başarılarınla gururlanıyor, kendine değer veriyorsun. Öz güvenin, hem kişisel yaşamında hem de profesyonel alanında ilerlemeni sağlıyor. Kendine olan güvenin, başkalarına da ilham veriyor; senin bu duruşun, çevrendeki insanlara cesaret aşılıyor. Unutma, senin öz güvenin, sana hayatının her alanında daha fazlasını başarma gücü veriyor!

Senin öz güven eksikliğin var!

Senin öz güven eksikliğin var! Bu durum, kararlarını alırken tereddüt etmene ve kendi yeteneklerine dair şüpheler taşımana yol açıyor. İçsel sesin, başarılarının yanı sıra potansiyelini sorgulamanı sağlıyor, bu da seni fırsatları değerlendirmekten alıkoyabiliyor. Kendine duyduğun güvenin az olması, sosyal ilişkilerinde de kendini geri planda hissetmene neden oluyor; bazen düşüncelerini ifade etmekte zorlanıyor, fikirlerini paylaşmaktan çekiniyorsun. Bu öz güven eksikliği, belki de geçmişte yaşadıkların veya karşılaştığın olumsuz deneyimlerden kaynaklanıyor. Kendini yeterince iyi hissetmediğinde, yeni şeyler denemek ve risk almak daha zor hale geliyor. Oysa ki, kendi değerini fark etmek, yeteneklerine inanmak ve kendini kabul etmek, yaşamında daha cesur adımlar atmana yardımcı olabilir. Öz güvenini geliştirmek için küçük adımlar atabilirsin: kendine meydan okumak, başardıklarınla gururlanmak ve içsel eleştirini hafifletmek. Unutma, herkesin hata yapma hakkı var ve bu hatalardan öğrenmek, seni daha güçlü kılabilir. Kendine biraz daha şefkat gösterdiğinde, öz güveninin arttığını göreceksin.

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