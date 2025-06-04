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ORC Araştırma Anketi: Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Geçerek En Yüksek Beğeni Düzeyine Ulaştı

ORC Araştırma Anketi: Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Geçerek En Yüksek Beğeni Düzeyine Ulaştı

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 12:05

ORC Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek en yüksek beğeni düzeyine ulaşan siyasi parti genel başkanı oldu.

Araştırmada Özgür Özel’in liderlik kodları için “Mücadeleciliği, kararlığı ve değişim umudunu temsil eden Özgür Özel, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu üzerinden oluşan mağduriyet algısıyla muhalif seçmeden güçlü bir karşılık bulmaktadır” ifadeleri yer aldı.

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ORC Araştırma’nın 3 bin 100 kişi ile 26 ilde düzenlediği anket çalışmasından ilginç sonuçlar çıktı.

ORC Araştırma’nın 3 bin 100 kişi ile 26 ilde düzenlediği anket çalışmasından ilginç sonuçlar çıktı.

Yapılan ankette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 47,1 ile en yüksek beğeni düzeyine ulaşan siyasi parti lideri oldu. 

Anketlerde yıllardır en yüksek beğeni düzeyine ulaşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 44,2 ile en beğenilen ikinci siyasi parti lideri oldu.

Ankette Ümit Özdağ sürprizi

Ankette Ümit Özdağ sürprizi

En beğenilen siyasi parti liderleri sıralamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 22,7’lik oranla üçüncü sırada yer alırken, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yüzde 19,4 ile partisinin oy oranından çok daha yüksek beğeni düzeyine ulaştı.

ORC Araştırma’nın düzenlediği anketin sonuçları 👇

ORC Araştırma’nın düzenlediği anketin sonuçları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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