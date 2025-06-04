ORC Araştırma Anketi: Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Geçerek En Yüksek Beğeni Düzeyine Ulaştı
ORC Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek en yüksek beğeni düzeyine ulaşan siyasi parti genel başkanı oldu.
Araştırmada Özgür Özel’in liderlik kodları için “Mücadeleciliği, kararlığı ve değişim umudunu temsil eden Özgür Özel, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu üzerinden oluşan mağduriyet algısıyla muhalif seçmeden güçlü bir karşılık bulmaktadır” ifadeleri yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ORC Araştırma’nın 3 bin 100 kişi ile 26 ilde düzenlediği anket çalışmasından ilginç sonuçlar çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankette Ümit Özdağ sürprizi
ORC Araştırma’nın düzenlediği anketin sonuçları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın