ORC Araştırma Anketi: Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Geçerek En Yüksek Beğeni Düzeyine Ulaştı

ORC Araştırma tarafından yapılan son anket çalışmasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek en yüksek beğeni düzeyine ulaşan siyasi parti genel başkanı oldu.

Araştırmada Özgür Özel’in liderlik kodları için “Mücadeleciliği, kararlığı ve değişim umudunu temsil eden Özgür Özel, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu üzerinden oluşan mağduriyet algısıyla muhalif seçmeden güçlü bir karşılık bulmaktadır” ifadeleri yer aldı.