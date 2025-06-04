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Bodrum Marina’daki Teknede Patlama Oldu: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bodrum Marina’daki Teknede Patlama Oldu: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2025 - 11:24 Son Güncelleme: 04.06.2025 - 11:38

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

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Bodrum Marina'ya saat 09.30 sıralarında yakıt ikmali için yaklaşan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bodrum Marina'ya saat 09.30 sıralarında yakıt ikmali için yaklaşan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Patlamadan görüntüler 👇

Patlamadan görüntüler 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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