Önemsiz Diye Düşünüp Geçmeyin: Cinsel Sağlığınızı Korumak İçin 10 Önemli Neden
Önemsiz Diye Düşünüp Geçmeyin: Cinsel Sağlığınızı Korumak İçin 10 Önemli Neden
Cinsel sağlığımızı korumak sandığımızdan da önemli. Sadece hastalık, fonksiyon bozuklukları değil duygusal ve zihinsel olarak da iyi olmayı amaçlayan cinsel sağlığa yakından bir bakış atarken bu içeriğimizde cinsel sağlığımızı korumanın neden önemli olduğunu da birlikte öğrenelim!
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1. Fiziksel sağlığınızı olumlu yönde etkiler.
2. İlişkilerde yakınlığı artırır.
3. Stres ve anksiyeteyi azaltır.
4. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
5. HIV virüsünün aktarılma riskini azaltır.
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