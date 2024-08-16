Olimpiyatlardaki Break Dansıyla Dillere Düşen Sporcu 'Raygun'dan Duygusal Açıklama
Olimpiyatlardaki Break Dansıyla Dillere Düşen Sporcu 'Raygun'dan Duygusal Açıklama
Büyük bir heyecanla başlayan Paris Olimpiyatları, sona erdi. Birbirinden tuhaf anlara tanıklık ettiğimiz Olimpiyatlarda bu sene ilk kez Break Dans kategorisi de yer alıyordu. Dansıyla sosyal medyanın diline düşen Break Dansçı Raygun, Olimpiyatların ardından ilk kez sessizliğini bozdu!
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Sokak kültürünün önemli bir parçası olarak görülen Break Dans, ilk kez 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir kategori olarak yer aldı.
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Sergilediği Break Dans performansıyla Avustralyalı dansçı Racheal Gunn 'Raygun' ise sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.
Raygun, performansı sırasında "Kanguru pençesi", "yılan" gibi kendine özgü hareketler sergilemişti. Fakat bu hareketler, sosyal medyada alay konusu olmuş, hatta sporcunun Olimpiyat komitesini manipüle ettiği bile iddia edilmişti.
Avustralya Break Dans organizasyonu bu iddiaları yalanlarken uzun süredir sessizliğini koruyan Raygun da sonunda bir açıklama yaptı.
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