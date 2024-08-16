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Olimpiyatlardaki Break Dansıyla Dillere Düşen Sporcu 'Raygun'dan Duygusal Açıklama

Olimpiyatlardaki Break Dansıyla Dillere Düşen Sporcu 'Raygun'dan Duygusal Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.08.2024 - 16:51

Büyük bir heyecanla başlayan Paris Olimpiyatları, sona erdi. Birbirinden tuhaf anlara tanıklık ettiğimiz Olimpiyatlarda bu sene ilk kez Break Dans kategorisi de yer alıyordu. Dansıyla sosyal medyanın diline düşen Break Dansçı Raygun, Olimpiyatların ardından ilk kez sessizliğini bozdu!

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Sokak kültürünün önemli bir parçası olarak görülen Break Dans, ilk kez 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir kategori olarak yer aldı.

Sokak kültürünün önemli bir parçası olarak görülen Break Dans, ilk kez 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir kategori olarak yer aldı.

Fakat karate gibi bir sporun Olimpiyatlardan çıkartılıp yerine bir dansın getirilmesi, pek çok kişinin tepkisini çekti.

Detaylar için;

Sergilediği Break Dans performansıyla Avustralyalı dansçı Racheal Gunn 'Raygun' ise sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Sergilediği Break Dans performansıyla Avustralyalı dansçı Racheal Gunn 'Raygun' ise sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Raygun, toplam üç raunttan oluşan break dans mücadelesinin hepsinde '0' aldı. 18-0 ile kaybeden dansçı, ülkesinin en başarısız ismi oldu.

Raygun, performansı sırasında "Kanguru pençesi", "yılan" gibi kendine özgü hareketler sergilemişti. Fakat bu hareketler, sosyal medyada alay konusu olmuş, hatta sporcunun Olimpiyat komitesini manipüle ettiği bile iddia edilmişti.

Raygun, performansı sırasında "Kanguru pençesi", "yılan" gibi kendine özgü hareketler sergilemişti. Fakat bu hareketler, sosyal medyada alay konusu olmuş, hatta sporcunun Olimpiyat komitesini manipüle ettiği bile iddia edilmişti.

Raygun, başarısız Olimpiyat performansının ardından aynı zamanda koçu olan kocasıyla tatile gitmiş, ülkesinin sporcularıyla Avustralya'ya dönmemişti. 

Kullanıcılar, Raygun'un başarısız olduğunu bildiği halde Avustralya Breaking Derneği'nin kurucuları oldukları için kendilerini Olimpiyatlara aldıklarını iddia etti.

Avustralya Break Dans organizasyonu bu iddiaları yalanlarken uzun süredir sessizliğini koruyan Raygun da sonunda bir açıklama yaptı.

Avustralya Break Dans organizasyonu bu iddiaları yalanlarken uzun süredir sessizliğini koruyan Raygun da sonunda bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Raygun, sözlerine 'beni destekleyen herkese teşekkür ederim' diyerek başladı;

'Hayatlarınıza biraz neşe getirebildiğim için mutluyum, amacım da buydu. Bunun aynı zamanda bu kadar çok nefrete de kapı açacağını fark etmemiştim ki bu açıkçası oldukça yıkıcı oldu. Oraya gidip eğlenirken, bunu çok ciddiye aldım. Olimpiyatlara hazırlanmak için çok çalıştım ve her şeyimi verdim...Avustralya Olimpiyat takımının bir parçası olmaktan ve Breaking'in Olimpiyatlardaki ilk çıkışının bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Diğer sporcuların başardıkları olağanüstü şeylerdi...Önceden planlanmış bir tatil dönemi için birkaç haftalığına Avrupa'da olacağım ancak basından ailemi, arkadaşlarımı, Avustralya break topluluğu ve daha geniş sokak dansı topluluğunu rahatsız etmeyi bırakmalarını rica ediyorum. Herkes bu olay yüzünden çok şey yaşadı, bu yüzden onların mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyorum...'

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