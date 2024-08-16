Olimpiyatlardaki Break Dansıyla Dillere Düşen Sporcu 'Raygun'dan Duygusal Açıklama

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Raygun, sözlerine 'beni destekleyen herkese teşekkür ederim' diyerek başladı;

'Hayatlarınıza biraz neşe getirebildiğim için mutluyum, amacım da buydu. Bunun aynı zamanda bu kadar çok nefrete de kapı açacağını fark etmemiştim ki bu açıkçası oldukça yıkıcı oldu. Oraya gidip eğlenirken, bunu çok ciddiye aldım. Olimpiyatlara hazırlanmak için çok çalıştım ve her şeyimi verdim...Avustralya Olimpiyat takımının bir parçası olmaktan ve Breaking'in Olimpiyatlardaki ilk çıkışının bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Diğer sporcuların başardıkları olağanüstü şeylerdi...Önceden planlanmış bir tatil dönemi için birkaç haftalığına Avrupa'da olacağım ancak basından ailemi, arkadaşlarımı, Avustralya break topluluğu ve daha geniş sokak dansı topluluğunu rahatsız etmeyi bırakmalarını rica ediyorum. Herkes bu olay yüzünden çok şey yaşadı, bu yüzden onların mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyorum...'