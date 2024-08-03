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Madalya Alan Olimpiyat Sporcuları Ülkelerinden Ne Kadar Kazanıyor?

Madalya Alan Olimpiyat Sporcuları Ülkelerinden Ne Kadar Kazanıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 22:17

2024 Paris Olimpiyatları'nda rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışlarda başarı elde eden sporculara madalyalar takdim ediliyor. Ayrıca Olimpiyatlarda başarı elde eden sporculara, ülkeleri de ödeme yapıyor!

Peki Türkiye ve diğer ülkeler, Olimpiyatlar'da başarılı olan sporcularına ne kadar ödeme yapıyor?

Kaynak: NTV / Burak Kalkandelen

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Paris 2024 Olimpiyatları, Seine Nehri üzerinde yapılan açılış töreniyle resmen başladı.

Paris 2024 Olimpiyatları, Seine Nehri üzerinde yapılan açılış töreniyle resmen başladı.

Türkiye'den 102 sporcunun katıldığı Olimpiyatlar'da toplam 206 ülkeden binlerce sporcu yer alıyor. Toplamda 32 farklı dalda müsabakalar düzenleniyor.

329 madalya için yarışan sporcularımız arasından bugüne kadar düzenlenen yarışmalarda başarıya imza atan isimler oldu.

329 madalya için yarışan sporcularımız arasından bugüne kadar düzenlenen yarışmalarda başarıya imza atan isimler oldu.

Atıcılık alanında başarıya imza atan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalya kazandı.

Atıcılık alanında başarıya imza atan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalya kazandı.

Peki Olimpiyatlarda birinci olan sporculara, ülkelerinden verilen ödül ne?

Türkiye'nin Olimpiyatlar'da başarılı olan sporcularına verdiği ödüller

Türkiye'nin Olimpiyatlar'da başarılı olan sporcularına verdiği ödüller

  • Altın Madalya: 1000 cumhuriyet altını | 17 milyon 589 bin Türk Lirası

  • Gümüş Madalya: 600 cumhuriyet altını | 10 milyon 553 bin 400 Türk Lirası

  • Bronz Madalya: 300 cumhuriyet altını | 5 milyon 276 bin 700 Türk Lirası

Almanya

Almanya

  • Altın Madalya: 22 bin dolar

  • Gümüş Madalya: 16 bin dolar

  • Bronz Madalya: 11 bin dolar

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İspanya

İspanya

  • Altın Madalya: 102 bin dolar

  • Gümüş Madalya: 52 bin dolar

  • Bronz Madalya: 33 bin dolar

ABD

ABD

  • Altın Madalya: 38 bin dolar

  • Gümüş Madalya: 23 bin dolar

  • Bronz Madalya: 15 bin dolar

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