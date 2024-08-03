Madalya Alan Olimpiyat Sporcuları Ülkelerinden Ne Kadar Kazanıyor?

2024 Paris Olimpiyatları'nda rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışlarda başarı elde eden sporculara madalyalar takdim ediliyor. Ayrıca Olimpiyatlarda başarı elde eden sporculara, ülkeleri de ödeme yapıyor!

Peki Türkiye ve diğer ülkeler, Olimpiyatlar'da başarılı olan sporcularına ne kadar ödeme yapıyor?

Kaynak: NTV / Burak Kalkandelen