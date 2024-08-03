Madalya Alan Olimpiyat Sporcuları Ülkelerinden Ne Kadar Kazanıyor?
Madalya Alan Olimpiyat Sporcuları Ülkelerinden Ne Kadar Kazanıyor?
2024 Paris Olimpiyatları'nda rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışlarda başarı elde eden sporculara madalyalar takdim ediliyor. Ayrıca Olimpiyatlarda başarı elde eden sporculara, ülkeleri de ödeme yapıyor!
Peki Türkiye ve diğer ülkeler, Olimpiyatlar'da başarılı olan sporcularına ne kadar ödeme yapıyor?
Kaynak: NTV / Burak Kalkandelen
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Paris 2024 Olimpiyatları, Seine Nehri üzerinde yapılan açılış töreniyle resmen başladı.
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329 madalya için yarışan sporcularımız arasından bugüne kadar düzenlenen yarışmalarda başarıya imza atan isimler oldu.
Atıcılık alanında başarıya imza atan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalya kazandı.
Türkiye'nin Olimpiyatlar'da başarılı olan sporcularına verdiği ödüller
Almanya
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İspanya
ABD
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