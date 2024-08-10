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Olimpiyat Yüzücüleri Neden Yüzdükten Sonra Kola İçiyor?

Olimpiyat Yüzücüleri Neden Yüzdükten Sonra Kola İçiyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 09:25

Paris'de düzenlenen 2024 Olimpiyatları, birbirinden ilginç sahnelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Seine Nehri'nde düzenlenecek olan yüzme yarışları, nehrin kirliliği yüzünden ertelendi. Kirli nehirde yüzmek zorunda kalan Olimpik yüzücüler ise sağlıklarını korumak için ilginç bir yönteme başvurdu!

Kaynak: Independent

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Paris, 2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapıyor.

Paris, 2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapıyor.

Fakat Olimpiyatlar'ın başladığı günden bu yana skandalların ardı arkası kesilmiyor. Seine Nehri'nde yapılması planlanan yüzme müsabakaları, nehrin kirliliğinden dolayı ertelendi.

Sen Nehri'ndeki su kalitesi, Olimpiyatlar'dan önce de büyük bir endişe uyandırmış, Olimpik yüzücülerin sağlığı söz konusu olmuştu.

Sen Nehri'ndeki su kalitesi, Olimpiyatlar'dan önce de büyük bir endişe uyandırmış, Olimpik yüzücülerin sağlığı söz konusu olmuştu.

Yüzmenin bugüne kadar pek çok kez yasaklandığı Sen Nehri, Olimpiyatlardan önce temizlenmiş, altyapı sorunlarının giderilmesi için 1,5 milyar dolar harcanmıştı.

Fakat bu çalışmaların sonuç vermediği görüldü.

Triatlon karma bayrak yarışı, Sen Nehri üzerinde düzenlendi. Fakat Belçikalı bir yüzücü, nehirde yüzmesinin ardından hastalandı. Belçika, yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Triatlon karma bayrak yarışı, Sen Nehri üzerinde düzenlendi. Fakat Belçikalı bir yüzücü, nehirde yüzmesinin ardından hastalandı. Belçika, yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Öte yandan sağlıkçılar, nehirde yüzmenin insan sağlığı üzerinde ciddi sorunlara yol açabileceğini ve nehirde yüzmeyi tavsiye etmediklerini söylüyor.

Peki nehirde yüzen sporcular, kendilerini bu kirden nasıl koruyor?

Peki nehirde yüzen sporcular, kendilerini bu kirden nasıl koruyor?

Independent'tan Josh Marcus'n aktardığına göre, olimpik yüzücüler hastalanmamak için kola içiyor!

"İçimizdeki herhangi bir şeyi dışarı atmaya çalışmak için yarışma sonunda kola içiyoruz."

"İçimizdeki herhangi bir şeyi dışarı atmaya çalışmak için yarışma sonunda kola içiyoruz."

Avustralya Takımı'ndan Moesha Johnson'ın bu açıklaması, neden kola içtiklerini özetliyor. Amerikan Gastroenteroloji Derneği Başkanı Dr. Maria Abreu ise mideye göre daha az asidik olan kolanın enfeksiyonla savaşma gücü katmayacağını belirtiyor.

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