Olimpiyat Yüzücüleri Neden Yüzdükten Sonra Kola İçiyor?
Olimpiyat Yüzücüleri Neden Yüzdükten Sonra Kola İçiyor?
Paris'de düzenlenen 2024 Olimpiyatları, birbirinden ilginç sahnelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Seine Nehri'nde düzenlenecek olan yüzme yarışları, nehrin kirliliği yüzünden ertelendi. Kirli nehirde yüzmek zorunda kalan Olimpik yüzücüler ise sağlıklarını korumak için ilginç bir yönteme başvurdu!
Kaynak: Independent
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Paris, 2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapıyor.
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Sen Nehri'ndeki su kalitesi, Olimpiyatlar'dan önce de büyük bir endişe uyandırmış, Olimpik yüzücülerin sağlığı söz konusu olmuştu.
Triatlon karma bayrak yarışı, Sen Nehri üzerinde düzenlendi. Fakat Belçikalı bir yüzücü, nehirde yüzmesinin ardından hastalandı. Belçika, yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Peki nehirde yüzen sporcular, kendilerini bu kirden nasıl koruyor?
"İçimizdeki herhangi bir şeyi dışarı atmaya çalışmak için yarışma sonunda kola içiyoruz."
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