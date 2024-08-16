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Olimpiyat Sporcusu Brianna Throssell Madalya Kazanan Sporculara Verilen Kutunun İçinde Ne Olduğunu Gösterdi

Olimpiyat Sporcusu Brianna Throssell Madalya Kazanan Sporculara Verilen Kutunun İçinde Ne Olduğunu Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 16:51

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2024 Paris Olimpiyatları sona erdi.  Ülkemiz olimpiyatlardan 3 gümüş 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile döndü. Dünyanın dört bir yanından sporcunun yarıştığı müsabakalarda hafızalarımıza kadının pek çok an yaşandı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-Mwy3...
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Olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara verilen kutunun içinde ne olduğu merak konusu olmuştu.

Olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara verilen kutunun içinde ne olduğu merak konusu olmuştu.

Avusturalyalı yüzücü Brianna Throssell kendisine verilen kutuyu kamera karşısında açarak pek çok kişinin merakını giderdi.

Avusturalyalı yüzücü Brianna Throssell kendisine verilen kutuyu kamera karşısında açarak pek çok kişinin merakını giderdi.

İşte o video;

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