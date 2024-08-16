Olimpiyat Sporcusu Brianna Throssell Madalya Kazanan Sporculara Verilen Kutunun İçinde Ne Olduğunu Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-Mwy3...
2024 Paris Olimpiyatları sona erdi. Ülkemiz olimpiyatlardan 3 gümüş 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile döndü. Dünyanın dört bir yanından sporcunun yarıştığı müsabakalarda hafızalarımıza kadının pek çok an yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara verilen kutunun içinde ne olduğu merak konusu olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avusturalyalı yüzücü Brianna Throssell kendisine verilen kutuyu kamera karşısında açarak pek çok kişinin merakını giderdi.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın