Okulu, Marketi, Hastanesi Bile Yüzüyor: Kamboçya'nın Hiç Kara Görmeyen Köyü!

Siem Reap şehrinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Chong Kneas, Tonle Sap'ın en bilinen yüzen köyüdür. Çoğunluğu Vietnam kökenli olan yaklaşık 3.000 kişilik nüfusuyla, buradaki yaşam tamamen suyun ritmine göre organize edilmiştir. Köyde yüzen evlerin yanı sıra yüzen okullar, sağlık ocakları, benzin istasyonları ve hatta basketbol sahaları bulunur.

Chong Kneas'ta yaşayan aileler, geleneksel olarak balıkçılık ve turizm ile geçimlerini sağlarlar. Köyün merkezindeki yüzen market, çevredeki köylerden gelen balıkçılar ve ziyaretçiler için hayati önem taşır. Burada pirinç, sebze, ev eşyaları ve günlük yaşamın gerektirdiği her türlü malzeme bulunabilir.

Kampong Phluk: Mangrov Ormanlarının İçindeki Yaşam

Daha otantik bir deneyim arayanlar için Kampong Phluk köyü, Tonle Sap'ın gizli kalmiş bir cevheridir. Siem Reap'ten yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan bu köy, mangrov ormanlarının içinde kurulmuş stilts (kazıklar) üzerindeki evleriyle ünlüdür. Yaklaşık 1.200 kişinin yaşadığı köyde, evler su seviyesine göre 6-8 metre yükseklikte inşa edilmiştir.

Kampong Phluk'un en etkileyici özelliklerinden biri, köyün çevresindeki überkala mangrov ormanlarıdır. Muson mevsiminde bu ormanlar tamamen su altında kalır ve ziyaretçiler kanolarla ağaçların arasında gezinti yapabilirler. Kuru mevsimde ise köylüler motosikletlerle toprak yollarda hareket ederken, aynı güzergahlar birkaç ay sonra tekne trafiğine açılır.