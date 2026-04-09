Okulu, Marketi, Hastanesi Bile Yüzüyor: Kamboçya'nın Hiç Kara Görmeyen Köyü!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 16:26

Güneydoğu Asya'nın kalbinde, Angkor Wat'ın gölgesinde, dünyanın en olağanüstü yaşam biçimlerinden birine ev sahipliği yapan bir göl uzanıyor. Tonle Sap, sadece Kamboçya'nın en büyük tatlı su gölü değil, aynı zamanda 1 milyondan fazla insanın tamamen su üzerinde kurdukları yaşamın merkezidir.

Buradaki köyler, evler, okullar, marketler ve hatta basketbol sahaları bile suyun üzerinde yüzüyor!

Mevsimlerle Dans Eden Göl

Tonle Sap'ın en büyüleyici özelliği, mevsimsel döngüyle birlikte yaşanan dramatik dönüşümüdür. Kuru mevsimde 2.500 kilometrekarelik bir alan kaplayan göl, muson yağmurlarının başlamasıyla altı kat büyüyerek 15.000 kilometrekareye kadar ulaşır. Bu olağanüstü değişim, burada yaşayan toplulukları yüzyıllardır şekillendiren temel faktördür.

'Tonle Sap sadece bir göl değil, yaşayan bir organizmadır' diyenler haklı. Mayıs ayından Ekim ayına kadar süren muson mevsiminde, Mekong Nehri'nin getirdiği sular gölü besler ve seviye 8-10 metre yükselir. Bu süreçte köylerin tamamı suyun üzerinde kalır, insanlar evlerini bambu direkler üzerindeki platformlara taşır veya tamamen yüzen yapılarda yaşamaya devam ederler.

Chong Kneas: Turistlerin Tanıdığı Yüzen Köy

Siem Reap şehrinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Chong Kneas, Tonle Sap'ın en bilinen yüzen köyüdür. Çoğunluğu Vietnam kökenli olan yaklaşık 3.000 kişilik nüfusuyla, buradaki yaşam tamamen suyun ritmine göre organize edilmiştir. Köyde yüzen evlerin yanı sıra yüzen okullar, sağlık ocakları, benzin istasyonları ve hatta basketbol sahaları bulunur.

Chong Kneas'ta yaşayan aileler, geleneksel olarak balıkçılık ve turizm ile geçimlerini sağlarlar. Köyün merkezindeki yüzen market, çevredeki köylerden gelen balıkçılar ve ziyaretçiler için hayati önem taşır. Burada pirinç, sebze, ev eşyaları ve günlük yaşamın gerektirdiği her türlü malzeme bulunabilir.

Kampong Phluk: Mangrov Ormanlarının İçindeki Yaşam

Daha otantik bir deneyim arayanlar için Kampong Phluk köyü, Tonle Sap'ın gizli kalmiş bir cevheridir. Siem Reap'ten yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan bu köy, mangrov ormanlarının içinde kurulmuş stilts (kazıklar) üzerindeki evleriyle ünlüdür. Yaklaşık 1.200 kişinin yaşadığı köyde, evler su seviyesine göre 6-8 metre yükseklikte inşa edilmiştir.

Kampong Phluk'un en etkileyici özelliklerinden biri, köyün çevresindeki überkala mangrov ormanlarıdır. Muson mevsiminde bu ormanlar tamamen su altında kalır ve ziyaretçiler kanolarla ağaçların arasında gezinti yapabilirler. Kuru mevsimde ise köylüler motosikletlerle toprak yollarda hareket ederken, aynı güzergahlar birkaç ay sonra tekne trafiğine açılır.

Yaşamın Ritmi: Mevsimsel Adaptasyon

Tonle Sap'taki yaşam, sürekli adaptasyonun bir hikayesidir. 'Burada yaşamak, doğayla birlikte nefes almak demektir' diyen yerel balıkçı Sok Sambath'ın sözleri, bu adaptasyonun derinliğini yansıtır. Her yıl milyonlarca insan, suyun seviyesine göre evlerini yükseltir, eşyalarını güvenli yerlere taşır ve yaşam alanlarını yeniden organize eder.

Eğitim sistemi bile bu döngüye uyum sağlamıştır. Yüzen okullar, su seviyesi değiştiğinde konumlarını ayarlayabilir ve öğrenciler hem kuru hem de su mevsiminde eğitimlerine devam edebilirler. Öğretmenler genellikle kayık ya da yüzen platformlarla sınıflarına ulaşırlar.

Ekonomi ve Yaşam Biçimi

Tonle Sap'ın yüzen köylerindeki ekonomi, büyük ölçüde balıkçılığa dayanır. Göl, yılda yaklaşık 300.000 ton balık üretir ve bu Kamboçya'nın protein ihtiyacının %75'ini karşılar. Kuru mevsimde balık popülasyonu daha yoğun olduğu için bu dönemde balıkçılık faaliyetleri zirveye çıkar.

Muson mevsiminde ise göl genişlediği için balık popülasyonu daha geniş bir alana yayılır. Bu dönemde köylüler alternatif geçim kaynakları ararlar; kadınlar dokumacılık yaparken, erkekler inşaat işlerinde çalışmak üzere şehirlere geçici göç ederler.

Çevresel Zorluklar ve Gelecek

Ancak bu benzersiz yaşam biçimi, çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. İklim değişikliği, muson döngülerini etkilerken, aşırı balık avlama ve çevre kirliliği göl ekosistemini tehdit ediyor. Ayrıca, artan turizm baskısı da geleneksel yaşam biçimlerinde değişimlere neden oluyor.

Kamboçya hükümeti ve uluslararası organizasyonlar, Tonle Sap'ın sürdürülebilir kalkınması için çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projeler, yerel toplulukların geleneksel yaşam biçimlerini korurken, çevresel sürdürülebilirliği de sağlamayı hedeflemektedir.

Tonle Sap'ın yüzen köyleri, insanoğlunun doğayla uyum içinde yaşama konusundaki olağanüstü adaptasyon yetisinin canlı bir örneğidir. Bu köyler, sadece turistik bir cazibe merkezi değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaşamın nasıl mümkün olabileceğine dair ilham verici bir modeldir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
