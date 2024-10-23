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Oğuzhan Uğur, Devlet Bahçeli'nin Barışma Açıklamasıyla İlgili Sert Bir Yazı Paylaştı

Oğuzhan Uğur, Devlet Bahçeli'nin Barışma Açıklamasıyla İlgili Sert Bir Yazı Paylaştı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.10.2024 - 14:58

Mevzular Açık Mikrofon programıyla konuşulan Oğuzhan Uğur, bu kez de Devlet Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili sözlerine verdiği karşılık ile gündemde.

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Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon isimli programıyla gündemde olan bir isim. Ancak sadece yaptığı programlarla değil, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla da gündeme geliyor.

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon isimli programıyla gündemde olan bir isim. Ancak sadece yaptığı programlarla değil, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla da gündeme geliyor.

Babası Ergenekon kumpası mağduru olan Uğur, en son geçtiğimiz gün ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için yazmış olduğu yazıyla gündeme gelmişti.

Babası Ergenekon kumpası mağduru olan Uğur, en son geçtiğimiz gün ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için yazmış olduğu yazıyla gündeme gelmişti.

"Alacağım vardı bu heriften! Ahirete kaldı!’ 👇

"Alacağım vardı bu heriften! Ahirete kaldı!’ 👇

Oğuzhan Uğur bu kez de Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan'ın tecritinin kalkmasına ilişkin yorumuyla ilgili uzun bir paylaşım yaptı.

Oğuzhan Uğur bu kez de Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan'ın tecritinin kalkmasına ilişkin yorumuyla ilgili uzun bir paylaşım yaptı.

Uğur'un "Şahsi duruşumdur. Ailemi ve sevenlerimi bağlamaz." diye başladığı o yazısı şöyle 👇

Uğur'un "Şahsi duruşumdur. Ailemi ve sevenlerimi bağlamaz." diye başladığı o yazısı şöyle 👇
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jaws78

Adamsın... Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Ne mutlu Türk'üm diyene 🇹🇷