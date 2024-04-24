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Öğretmenden 12 Yaşındaki Öğrenciye Taciz İddiası! Daha Önce de Soruşturma Geçirmiş

Öğretmenden 12 Yaşındaki Öğrenciye Taciz İddiası! Daha Önce de Soruşturma Geçirmiş

Taciz cinsel istismar
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 13:18

İzmir'de bir ortaokulda öğretmenlik yapan F.T. (53) hakkında, 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğretmen açığa alınırken, F.T.'nin 8 yıl önce de aynı suçtan soruşturma geçirdiği öğrenildi. 

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Olay, İzmir'in Bayındır ilçesinde bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki N.T., okulda görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni F.Ş. (53) tarafından önce şiddete uğradı, ardından tacize maruz kaldı.

Olay, İzmir'in Bayındır ilçesinde bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki N.T., okulda görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni F.Ş. (53) tarafından önce şiddete uğradı, ardından tacize maruz kaldı.

N.T.'nin durumu ailesine bildirmesi üzerine öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen F.Ş.'nin 8 sene önce de İzmir'in Bayraklı ilçesinde görev yaptığı okulda taciz suçlamasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.

N.T.'nin durumu ailesine bildirmesi üzerine öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen F.Ş.'nin 8 sene önce de İzmir'in Bayraklı ilçesinde görev yaptığı okulda taciz suçlamasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Yapılan suç duyurusunun ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen F.Ş., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, suçlamanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve soruşturma nedeniyle F.Ş.'nin açığa alındığını bildirdi.

Yapılan suç duyurusunun ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen F.Ş., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, suçlamanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve soruşturma nedeniyle F.Ş.'nin açığa alındığını bildirdi.

Babasının gözetiminde halalarıyla yaşadığı öğrenilen 12 yaşındaki N.T.'nin kuzeni Elif Özsüer ve eniştesi Anıl Yavuz Özsüer ise olayın peşini bırakmayacaklarını söyleyerek F.Ş.'nin tutuklanmasını istedi.

Olayla ilgili açıklama yapan öğretmen F.Ş. de, 'Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamın doğru olmaz. Olay netleştikten ve adli ve idari soruşturmalar tamamlandığında adaletin yerini bulacağına olan inancımızı dile getirmek isteriz' sözlerine yer verdi.

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