Öğretmenden 12 Yaşındaki Öğrenciye Taciz İddiası! Daha Önce de Soruşturma Geçirmiş

Olayla ilgili açıklama yapan öğretmen F.Ş. de, 'Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamın doğru olmaz. Olay netleştikten ve adli ve idari soruşturmalar tamamlandığında adaletin yerini bulacağına olan inancımızı dile getirmek isteriz' sözlerine yer verdi.