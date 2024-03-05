'Ödül Canavarı' Merve Dizdar Ödül Törenine Sevgilisiyle Katıldı, Romantik Pozlar ve Övgüler Eksik Olmadı!
'Ödül Canavarı' Merve Dizdar Ödül Törenine Sevgilisiyle Katıldı, Romantik Pozlar ve Övgüler Eksik Olmadı!
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 56'ıncısını düzenlediği SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Geceye Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi damgasını vurdu.
Cannes ödüllü Merve Dizdar ise ödül törenine sevgilisiyle katıldı, sevgilisinden övgüler yağdı!
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Oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülmüştü.
SİYAD tarafından düzenlenen SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'ne damgasını vuran yapım da Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne oldu.
Merve Dizdar, filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu!
Bir de ne görelim! Merve Dizdar'ın sevgilisi Cihan Ayger, ünlü ismi bu güzel gecede yalnız bırakmamış.
Bugüne kadar doğallıklarına ve samimiyetlerine tanıklık ettiğimiz çift, ödül gecesinde de çizgilerinden şaşmadı.
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Üstüne bir de 'Ödül canavarı' notunu düşen Cihan Bey'in paylaşımlarıyla sevgilisinin kalbini yeniden çalmayı başardığını söylesek abartmış olmayız herhalde!
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