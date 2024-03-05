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'Ödül Canavarı' Merve Dizdar Ödül Törenine Sevgilisiyle Katıldı, Romantik Pozlar ve Övgüler Eksik Olmadı!

'Ödül Canavarı' Merve Dizdar Ödül Törenine Sevgilisiyle Katıldı, Romantik Pozlar ve Övgüler Eksik Olmadı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 21:47

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 56'ıncısını düzenlediği SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Geceye Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi damgasını vurdu. 

Cannes ödüllü Merve Dizdar ise ödül törenine sevgilisiyle katıldı, sevgilisinden övgüler yağdı!

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Oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülmüştü.

Oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmiyle Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülmüştü.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Dizdar, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Son zamanlarda tam bir ödül canavarına dönüşen isim, ödül almaya ise doymuyor.

SİYAD tarafından düzenlenen SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'ne damgasını vuran yapım da Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne oldu.

SİYAD tarafından düzenlenen SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'ne damgasını vuran yapım da Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne oldu.

Sinema Yazarları Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde, Kuru Otlar Üstüne filmi tam 9 ödülün sahibi oldu. Geceye damgasını vuran filmde, Merve Dizdar da bir ödülün sahibi oldu.

Merve Dizdar, filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu!

Merve Dizdar, filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu!

Paylaşımlarına 'teşekkür ederim, çok güzel bir geceydi' notunu düşen Merve Dizdar, ödül gecesinden birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştı.

Bir de ne görelim! Merve Dizdar'ın sevgilisi Cihan Ayger, ünlü ismi bu güzel gecede yalnız bırakmamış.

Bir de ne görelim! Merve Dizdar'ın sevgilisi Cihan Ayger, ünlü ismi bu güzel gecede yalnız bırakmamış.

Hal böyle olunca, Merve Dizdar'ın sevincinin iki katına çıktığını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Bugüne kadar doğallıklarına ve samimiyetlerine tanıklık ettiğimiz çift, ödül gecesinde de çizgilerinden şaşmadı.

Bugüne kadar doğallıklarına ve samimiyetlerine tanıklık ettiğimiz çift, ödül gecesinde de çizgilerinden şaşmadı.

Merve Dizdar, ödül gecesinden bu pozları paylaşırken, Cihan Ayger de sevgilisinin ödül aldığı anları paylaşmayı ihmal etmedi.

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Üstüne bir de 'Ödül canavarı' notunu düşen Cihan Bey'in paylaşımlarıyla sevgilisinin kalbini yeniden çalmayı başardığını söylesek abartmış olmayız herhalde!

Üstüne bir de 'Ödül canavarı' notunu düşen Cihan Bey'in paylaşımlarıyla sevgilisinin kalbini yeniden çalmayı başardığını söylesek abartmış olmayız herhalde!
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