O Ses Türkiye Ne Zaman Başlıyor? O Ses Türkiye'nin Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak?
O Ses Türkiye Ne Zaman Başlıyor? O Ses Türkiye'nin Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak?
TV8 ekranlarında uzun yıllar boyunca yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezonuyla ekrana geleceği açıklanmıştı. Merakla beklenen yeni sezon tarihi Survivor'da açıklandı. İzleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını aratmaya başladı.
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
İşte, detaylar...
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O Ses Türkiye Ne Zaman Başlayacak?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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