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O Ses Türkiye Ne Zaman Başlıyor? O Ses Türkiye'nin Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

O Ses Türkiye Ne Zaman Başlıyor? O Ses Türkiye'nin Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.02.2025 - 22:59

TV8 ekranlarında uzun yıllar boyunca yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezonuyla ekrana geleceği açıklanmıştı. Merakla beklenen yeni sezon tarihi Survivor'da açıklandı. İzleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını aratmaya başladı. 

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? 

İşte, detaylar...

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O Ses Türkiye Ne Zaman Başlayacak?

O Ses Türkiye Ne Zaman Başlayacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen O Ses Türkiye'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Survivor 2025'te Murat Ceylan'ın açıkladığı O Ses Türkiye, 8 Şubat Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak.

O Ses Türkiye'nin Jüri Üyeleri Kimler Olacak?

O Ses Türkiye'nin Jüri Üyeleri Kimler Olacak?

O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz olacak

O Ses Türkiye Hangi Günler Ekrana Gelecek?

O Ses Türkiye Hangi Günler Ekrana Gelecek?

Bu konuyla ilgili henüz detay bilinmese de, O Ses Türkiye'nin cumartesi akşamları ekrana geleceği öğrenildi. Haftanın diğer günleri yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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