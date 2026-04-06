O anların dondurması: OANDO!

Yeni marka; geleneksel ticaret kanalları, süpermarket zincirleri, indirim marketleri, yerel marketler ve e-ticaret platformları üzerinden tüketiciyle buluşacak. OANDO’nun portföyünde vanilya, çikolata ve Antep fıstığı gibi temel lezzetlerin yanı sıra plombir, çubuk, sandviç, külah, kap ve kutu formatlarında toplam 11 ürün bulunuyor. Marka, tüm çeşitlerinde sütlü formülle hazırlanan kaymak kıvamlı tam yağlı dondurmayı altın standart olarak koruyor.

Magnum Dondurma Şirketi Genel Müdürü Eser Lapanta, yeni marka lansmanını şirketin dondurma kategorisine odaklanan yapılanmasının somut çıktılarından biri olarak değerlendiriyor. Lapanta’ya göre OANDO, şirketin AR-GE kapasitesi ile ürün inovasyon yeteneğinin somut bir markaya dönüşme örneği. Şirket, doğru içgörüyle geliştirilen ürünlerin tüketici açısından gerçek değer oluşturduğu yaklaşımıyla hareket ederken, OANDO’yu da bu anlayışla hayata geçirdiğini vurguluyor.

Lapanta yaptığı açıklamada OANDO ile yerli kaynaklara dayalı üretim stratejisiyle tedarik zinciri daha da güçlendirilirken, soğuk zincir ve dağıtım yatırımlarıyla istihdam ve tedarikçi ekosistemi üzerinde somut etkiler yaratmaya yönelik çalışmaların da sürdürüdüğünü ifade ediyor. Bu çerçevede OANDO, yeni bir ürün markasının ötesinde üretim, lojistik ve yaygın kanal erişimiyle desteklenen daha geniş bir büyüme yaklaşımının parçası olarak konumlanıyor. Lapanta, ayrıca “O anlara şimdilik Türkiye’de eşlik ediyoruz; hikayenin geleceği için biz de heyecanlanıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren Magnum Dondurma A.Ş., The Magnum Ice Cream Company’nin stratejik üretim ve inovasyon merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. 1990 yılında Algida markasıyla Türkiye pazarına giriş yapan şirket; bugün Çorlu ve Konya’daki iki üretim tesisi ile 250’nin üzerinde yerli hammadde tedarikçisine sahip bulunuyor. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, Türkiye’nin toplam dondurma ihracatının yüzde 80’inden fazlasını gerçekleştiriyor.