Numan Kurtulmuş Kimdir? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Numan Kurtulmuş Kimdir? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Siyasetin dikkat çeken isimlerinden Numan Kurtulmuş, 2023 yılından beri Meclis Başkanı olarak görev alıyor. Açıklamaları yakından takip edilen Kurtulmuş'un siyasi kariyeri ve eğitim hayatı ise sık sık merak ediliyor. Peki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?
İşte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un hayatı ve siyasi kariyeriyle ilgili merak edilenler
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Numan Kurtulmuş Kimdir?
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