Numan Kurtulmuş Kimdir? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Numan Kurtulmuş, siyaset sahnesine ise 1998 yılında atıldı. Fazilet Partisi ile siyasete başladı. Burada, Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare

Kurulu üyesi olarak görev aldı. Bu parti kapatılınca, 2008 yılında Saadet Partisine geçti ve bir dönem genel başkanlık görevinde yer aldı. 2010 yılında partiden ayrıldı ve Halkın Sesi Partisi'ni kurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi ile 2012 yılında AK Parti ve HAS Parti birleşti.

Numan Kurtulmuş, 2014 yılında 62. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra 63 ve 64 Hükümetler döneminde sırasıyla Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yaptı. Kurtulmuş, 65. Hükümet’te yapılan değişikliğin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirildi.

Siyasi kariyeri süresince; AK Parti İstanbul milletvekilliği ve AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkan Vekilliği de yapan. Kurutulmuş, 7 Haziran 2023 tarihinde yapılan 3. turda 321 oy alarak TBMM Başkanı oldu.