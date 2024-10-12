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Numan Kurtulmuş Kimdir? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Numan Kurtulmuş Kimdir? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Numan Kurtulmuş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 22:57

Siyasetin dikkat çeken isimlerinden Numan Kurtulmuş, 2023 yılından beri Meclis Başkanı olarak görev alıyor. Açıklamaları yakından takip edilen Kurtulmuş'un siyasi kariyeri ve eğitim hayatı ise sık sık merak ediliyor. Peki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un hayatı ve siyasi kariyeriyle ilgili merak edilenler

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Numan Kurtulmuş Kimdir?

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Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. İstiklal Savaşı gazisi Binbaşı Numan Kurtulmuş'un torunu olan Kurtulmuş'un babası ise pek çok hayır kurumu ve vakfın kuruluşuna öncülük eden Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'tur.

Numan Kurtulmuş'un Eğitim Hayatı

numan kurtulmuş eğitim

Türk siyasetçi ve akademisyen Kurtulmuş, liseyi İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 

Kurtulmuş, akademik kariyerine 1992 yılında iktisat Doktoru olarak devam etti. 94 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doçent ünvanı aldı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Cornell Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yaptı. 2004 yılında ise profesör oldu. Akademik kariyeri boyunca, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi dersleri verdi.

Numan Kurtulmuş'un Siyasi Kariyeri

numan kurtulmuş halkın sesi

Numan Kurtulmuş, siyaset sahnesine ise 1998 yılında atıldı. Fazilet Partisi ile siyasete başladı. Burada, Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare

Kurulu üyesi olarak görev aldı. Bu parti kapatılınca, 2008 yılında Saadet Partisine geçti ve bir dönem genel başkanlık görevinde yer aldı. 2010 yılında partiden ayrıldı ve Halkın Sesi Partisi'ni kurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi ile 2012 yılında AK Parti ve HAS Parti birleşti.

Numan Kurtulmuş, 2014 yılında 62. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra 63 ve 64 Hükümetler döneminde sırasıyla Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yaptı. Kurtulmuş, 65. Hükümet’te yapılan değişikliğin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirildi. 

Siyasi kariyeri süresince; AK Parti İstanbul milletvekilliği ve AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkan Vekilliği de yapan. Kurutulmuş, 7 Haziran 2023 tarihinde yapılan 3. turda 321 oy alarak TBMM Başkanı oldu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Ailesi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Ailesi

Numan Kurtulmuş, 1988 yılında Sevgi Kurtulmuş ile dünyaevine girdi. Kurtulmuş çiftinin Ayşe, İsmail ve Emir adlarında 3 çocuğu vardır.

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