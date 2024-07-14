Nazlı Sabancı Etisinden Eksik Kalmadı, Berlin'deki Finale Gitti: 14 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı Etisinden Eksik Kalmadı, Berlin'deki Finale Gitti: 14 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Serenay Sarıkaya, sokak hayvanları yasasına tepkisini gösterdi.
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Sevgilisi Mert Demir de yalnız bırakmadı, dünya güzeli köpeğiyle pozlarını paylaştı.
Bade İşçil, her zamanki asaletiyle yazın keyfini çıkardı.
Anıl Altan biricik karısı Pelin Akil'i elleriyle besledi.
Tatilde olduğuna bakmayın, Şeyma Subaşı yine çok meşguldü.
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Yasemin Tatlıses, takipçilerini teste tabii tuttu.
Sevgilisi Hakan Sabancı'yla Wimbledon Tenis Turnuvası'nda boy gösteren Hande Erçel, prensesi yakın kadraja aldı.
Özge Özpirinçci de kendi köpeği ve kızının pozunu sokak hayvanları yasasına tepki göstermek için paylaştı.
Berfu Yenenler, kilo verdirmeyi kafaya koyduğu eşi Eser Yenenler'i bir küçük zorbaladı...
Galerisi, Gamze Erçel'i geçmiş güzel anılara götürdü.
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Arzu Sabancı oğlu ve müstakbel geliniyle turnuva finaline gidemedi ama evde heyecanı doruktaydı.
Demet Akalın'dan Hira ve Okan Kurt'la çekirdek aile pozu geldi.
Ceyda Düvenci, yeni sevgilisi Güçlü Mete baş konuğu olmak üzere dostlarını ağırladı.
Cemal Can Canseven, Fenerbahçe bornozunu giyip selam verdi.
Hande ve Hakan'ın aksine EURO 2024 finalinin nabzını tutmaya karar veren Nazlı ve Hacı Sabancı, Berlin'e uçtu.
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Nazlı Sabancı, eltisinden eksik kalamazdı. Kocasıyla romantik aşk fotoğrafları değil ama klasik bir maç pozu da kendisinden geldi.
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