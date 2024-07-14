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Nazlı Sabancı Etisinden Eksik Kalmadı, Berlin'deki Finale Gitti: 14 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Nazlı Sabancı Etisinden Eksik Kalmadı, Berlin'deki Finale Gitti: 14 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 01:22

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Nazlı Sabancı, eltisinden eksik kalamazdı. Kocasıyla romantik aşk fotoğrafları değil ama klasik bir maç pozu da kendisinden geldi.

Nazlı Sabancı, eltisinden eksik kalamazdı. Kocasıyla romantik aşk fotoğrafları değil ama klasik bir maç pozu da kendisinden geldi.
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