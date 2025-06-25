Müzik Dünyasının Dinamik İsmi DOU'dan Yepyeni Bir Romantik Yolculuk: “Sar Beni”

Arabesk-pop tınılarıyla dikkat çeken DOU, yeni şarkısı “Sar Beni”yi Warner Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle 30 Mayıs’ta buluşturdu.

'Seni Yazdım Kalbime' ile viral listelere giren, 'Ciğerime' ile arabesk ve rock’ı harmanlayan, “Aşk-ı Kıyamet” coverıyla dikkatleri üzerine çeken DOU, “Sar Beni”yle yine güçlü bir slow Türkçe Pop şarkıya imza atıyor.

“Sar Beni”nin söz ve bestesine Mert Yenihayat’la birlikte imza atan DOU, düzenlemesini ise tüm projelerinde yer alan Can Atayılmaz’a emanet etti. Şarkının mix ve mastering’i ise Utku Ünsal’a ait.

DOU, “Sar Beni”de alıştığımız güçlü ve çıkışlı vokallerin yerine daha yumuşak, dile dolanan bir melodiyle dinleyiciyi yakalıyor. Şarkı, ilk dinleyişte tanıdık gelen bir his yaratırken, romantik anlatımıyla da öne çıkıyor.