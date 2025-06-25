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Müzik Dünyasının Dinamik İsmi DOU'dan Yepyeni Bir Romantik Yolculuk: “Sar Beni”

Müzik Dünyasının Dinamik İsmi DOU'dan Yepyeni Bir Romantik Yolculuk: “Sar Beni”

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 15:09

Müzik dünyasının keşfedilmeyi bekleyen isimleri arasında R&B/Pop/Arabesk türünde şarkılar icra eden DOU da yer alıyor. Farklı kültürleri kendi stilinde sentezleyerek bir araya getiren DOU, kendisini belli bir tarza bağlı olarak görmüyor ve tarzdan çok, seslerin uyandırdığı duygulara önem veriyor. Duyguları ön planda tutarak yazdığı parçalarda özgür ruhunu ortaya koyan DOU, bu kez de 'Sar Beni' ile karşımızda!

DOU'dan yepyeni bir single: Sar Beni

DOU'dan yepyeni bir single: Sar Beni

Arabesk-pop tınılarıyla dikkat çeken DOU, yeni şarkısı “Sar Beni”yi Warner Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle 30 Mayıs’ta buluşturdu.

'Seni Yazdım Kalbime' ile viral listelere giren, 'Ciğerime' ile arabesk ve rock’ı harmanlayan, “Aşk-ı Kıyamet” coverıyla dikkatleri üzerine çeken DOU, “Sar Beni”yle yine güçlü bir slow Türkçe Pop şarkıya imza atıyor.

“Sar Beni”nin söz ve bestesine Mert Yenihayat’la birlikte imza atan DOU, düzenlemesini ise tüm projelerinde yer alan Can Atayılmaz’a emanet etti. Şarkının mix ve mastering’i ise Utku Ünsal’a ait. 

DOU, “Sar Beni”de alıştığımız güçlü ve çıkışlı vokallerin yerine daha yumuşak, dile dolanan bir melodiyle dinleyiciyi yakalıyor. Şarkı, ilk dinleyişte tanıdık gelen bir his yaratırken, romantik anlatımıyla da öne çıkıyor.

Sar Beni'de tüm enstrümanlar canlı olarak kaydedildi.

Sar Beni'de tüm enstrümanlar canlı olarak kaydedildi.

Özellikle şarkının ortasında yer alan enstrümantal bölümde duyulan ud, dinleyiciyi 2000’li yılların nostaljik atmosferine götürüyor. Son nakaratlarda artan duygu yoğunluğu ve farklı vokal okumaları ise parçaya dinamik bir final kazandırıyor.

DOU, “Ne olursa olsun sana bir şey olmasın, kaybım senin kirpiğin olacağına benim ömrüm olsun” diyerek ilişkilerde suçu üstlenmenin yükünü ve sevgiyi aynı anda taşıyan “Sar Beni” ile müzikseverleri pop ve arabesk türünde, duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor.

SAR BENİ

Söz-Müzik: Doğukan Oltulu & Mert Yenihayat

Prodüktör: Can Atayılmaz

Mix & Mastering: Utku Ünsal

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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