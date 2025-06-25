Müzik Dünyasının Dinamik İsmi DOU'dan Yepyeni Bir Romantik Yolculuk: “Sar Beni”
Müzik dünyasının keşfedilmeyi bekleyen isimleri arasında R&B/Pop/Arabesk türünde şarkılar icra eden DOU da yer alıyor. Farklı kültürleri kendi stilinde sentezleyerek bir araya getiren DOU, kendisini belli bir tarza bağlı olarak görmüyor ve tarzdan çok, seslerin uyandırdığı duygulara önem veriyor. Duyguları ön planda tutarak yazdığı parçalarda özgür ruhunu ortaya koyan DOU, bu kez de 'Sar Beni' ile karşımızda!
DOU'dan yepyeni bir single: Sar Beni
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Sar Beni'de tüm enstrümanlar canlı olarak kaydedildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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