Mutluluk Zihinde Başlar: Mutlu Olmak Nasıl Öğrenilir?

Mutluluk, sanki içinde bir çiçek açmış gibi hissettiğin, gökyüzünde rengarenk balonların uçuştuğunu düşündüğün, tüm bedenini saran bir tebessümle dolu olan o harika duygu işte. Evet, işte tam da bu kadar güzel.

Hani şöyle düşün, bir yaz günü serin bir gölde yüzüyorsun. Güneş sıcacık, rüzgar hafif esiyor ve etrafındaki kuş cıvıltıları seni sarıyor. O an, tam da mutluluğun tarif edilemez hali.