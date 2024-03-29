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Murat Övüç Çıkacaktı: Kadınlar Matinesinin Bilet Paraları “Yandı”

Murat Övüç Çıkacaktı: Kadınlar Matinesinin Bilet Paraları “Yandı”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.03.2024 - 13:46

Bilecek’ti Murat Övüç’ün sahne alacağı kadınlar matinesi programı iptal olmuştu. Vatandaşlar, aldıkları biletler için organizasyon firması tarafından geri ödeme yapılmamasından şikayetçi.

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26 Ocak ayında Başaran Butik sponsorluğunda Bilecik'te bir düğün salonunda Murat Övüç’ü sahne aldığı kadınlar matinesine ilgi büyük olmuştu. Aynı firma o gün Mart ayı içinde bir daha Murat Övüç’ü Bilecik'e getireceğini duyurmuştu.

26 Ocak ayında Başaran Butik sponsorluğunda Bilecik'te bir düğün salonunda Murat Övüç’ü sahne aldığı kadınlar matinesine ilgi büyük olmuştu. Aynı firma o gün Mart ayı içinde bir daha Murat Övüç’ü Bilecik'e getireceğini duyurmuştu.

Ardından 4 Mart 2024 günü aynı düğün salonunda yapılması planlanan kadınlar matinesi 2 gün kala iptal edildi. Ön sıra 400 TL arka sıralar 300 TL'den satılan biletlerden alan vatandaşlara 3 gün içinde paraları iade edileceği söylendi. Bu paralar iade edilmeyince yaklaşık 200 kişi mağduriyet yaşadı.

Ardından 4 Mart 2024 günü aynı düğün salonunda yapılması planlanan kadınlar matinesi 2 gün kala iptal edildi. Ön sıra 400 TL arka sıralar 300 TL'den satılan biletlerden alan vatandaşlara 3 gün içinde paraları iade edileceği söylendi. Bu paralar iade edilmeyince yaklaşık 200 kişi mağduriyet yaşadı.

Bunlardan biri Önder Özmen, eşine ön sıralardan 400 liralık bir bilet aldığını bunu da organizasyon yapan Zehra Büşra İ. adına havale yaptığı anlattı.

Bunlardan biri Önder Özmen, eşine ön sıralardan 400 liralık bir bilet aldığını bunu da organizasyon yapan Zehra Büşra İ. adına havale yaptığı anlattı.

Murat Övüç’ün sahne alacağı kadınlar matinesinin 2 gün önce iptal olduğu telefona gelen mesajla öğrendiğini söyleyen Özmen, "Bilecik'te organizasyon düzenleyeceğiz diyerek insanlara rezervasyon yaptırıp etkinliğe iki gün kala iptal edildi. Paraları üç gün içinde iade edilecek denilip ardından telefonları engelleyerek bir nevi dolandırıcılık yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin paraları bu şekilde alınarak mağdur edildi. Bu dolandırıcılık olayında düğün salonun hiç bir şekilde dahili yoktur. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Murat Övüç’ün sahne alacağı kadınlar matinesinin 2 gün önce iptal olduğu telefona gelen mesajla öğrendiğini söyleyen Özmen, "Bilecik'te organizasyon düzenleyeceğiz diyerek insanlara rezervasyon yaptırıp etkinliğe iki gün kala iptal edildi. Paraları üç gün içinde iade edilecek denilip ardından telefonları engelleyerek bir nevi dolandırıcılık yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin paraları bu şekilde alınarak mağdur edildi. Bu dolandırıcılık olayında düğün salonun hiç bir şekilde dahili yoktur. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

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