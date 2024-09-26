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Muhteşem İndirimleriyle Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak Tchibo İndirim Günleri’nden Seçilmiş Ürünler

etiket Muhteşem İndirimleriyle Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak Tchibo İndirim Günleri’nden Seçilmiş Ürünler

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 12:04

Tchibo İndirim Günleri başlamışken eksikleri tamamlama zamanı! Pijamalardan kahve makinelerine aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Tchibo İndirim Günleri’nde sizin için seçtiğimiz bazı ürünlere birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Pijama Takımı

Pijama Takımı

Yumuşak pijama takımı pamuk kumaşıyla çok kaliteli. Kayık yakalı üstü ve şık pijama altıyla bu takım çok güzel duruyor. Regular Fit kesimi olan takımın üstü bej renginde altı ise siyah-beyaz kareli. 

%19 indirime giren pijama takımı 969 TL'den 779 TL'ye iniyor.

Pijama Takımı

Tchibo İndirim Günleri

2 Adet V Yaka Tişört

2 Adet V Yaka Tişört

2 tane gelen tişört beyaz rengiyle en kullanışlı tişörtlerden. Saf pamuktan tişörtler çok rahat. Düz kesim tişörtleri kombinlemek de çok kolay. %100 pamuk olduğu için yumuşacıklar. 

%15 indirime giren tişörtlerin indirimli fiyatı 589 TL.

V Yaka Tişört

Tchibo İndirim Günleri

Termal Yağmurluk

Termal Yağmurluk

Çocuklara özel tasarlanan yağmurluk, rüzgar ve su geçirmiyor. Hava alan yağmurluk aynı zamanda çevre dostu. 5.000 mm'ye kadar su basıncına dayanıklı malzemesi sayesinde çocuğunuz hiç ıslanmıyor. İçi yumuşacık polar olan yağmurluğa bayılacaksınız. 

%15 indirimde olan yağmurluk normalde 1.479 TL iken indirimle fiyatı 1.249 TL oluyor.

Termal Yağmurluk

Tchibo İndirim Günleri

Küçük Takı Kutusu

Küçük Takı Kutusu

Takılarınızı koyabileceğiniz bu kutu küçük olduğu için her yere kolayca sığıyor. Yüksek kaliteli suni deriden yapılan takı kutusunun içine takılarınızı düzenli ve güvenli şekilde yerleştirebileceksiniz. Seyahatlerde yanınıza alabileceğiniz kutu boydan boya fermuarlı. Bu takı kutusunda kolyeler ve yüzükler için bölmeler var.

Şu an takı kutusu %7 indirimde. 519 TL olan takı kutusunun indirimli hali 479 TL.

Küçük Takı Kutusu

Tchibo İndirim Günleri

Çekmece Düzenleme Kutusu

Çekmece Düzenleme Kutusu

Çekmeceleriniz karmakarışık haldeyse bu düzenleme kutuları sizin için şart. Orta boy kutulara çamaşırlar veya çoraplar koyulabiliyor. Eşyalarınızı düzenli şekilde saklamanıza yardımcı olacak kutular hassas kıyafetler için de uygun. Tutacağı olan kutuları çekip çıkarmak oldukça rahat. Bu kutuları kullanmadığınız zamanlarda katlayarak kaldırabilirsiniz.

2 tane gelen kutular 429 TL'den 359 TL'ye düşüyor. 

Çekmece Düzenleme Kutusu

Tchibo İndirim Günleri
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Memory-Foam Boyun Yastığı

Memory-Foam Boyun Yastığı

Uyurken rahatlık sağlayan boyun yastığı özellikle sürekli seyahat edenler için ideal. Yumuşak pelüş kılıfı sizin rahat etmenizi sağlıyor. Her harekete uyum sağlayan yastığın fermuarlı kılıfı çıkarılarak yıkanabiliyor. 30x30 cm boyutlardaki yastığın iç ve dış kaplaması %100 polyester.

Boyun yastığı şu an %15 indirimde. İndirimli fiyatı ise 529 TL.

Memory-Foam Boyun Yastığı

Tchibo İndirim Günleri

Yalıtımlı Akıllı Telefon Çantası

Yalıtımlı Akıllı Telefon Çantası

Telefonunuzu asmak için kullanabileceğiniz çanta ısıyı izole ediyor. Oldukça dayanıklı çanta telefonunuzu darbelere karşı koruyor. Yumuşak sünger kapitone kaplaması sayesinde koruma sağlıyor. Çanta çoğu akıllı telefona uygun. Su geçirmediği için oldukça güvenli çanta geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş.

%8 indirime giren çanta şu an 429 TL.

Akıllı Telefon Çantası

Tchibo İndirim Günleri

Yumuşak Dolgulu Sütyen

Yumuşak Dolgulu Sütyen

Kayısı rengindeki sütyen yumuşak dolgulu. Hafif dolgulu model tercih edenlere uygun sütyen çok zarif bir tasarıma sahip. Yumuşak kumaşlı sütyenin kumaş kalitesi oldukça iyi. Yıkamaya karşı dirençli sütyenin uzunluğu ayarlanabilir askıları var. 

%15 indirimde olan sütyen 489 TL.

Yumuşak Dolgulu Sütyen

Tchibo İndirim Günleri

Tchibo Filtre Kahve Makinesi

Tchibo Filtre Kahve Makinesi

Kahve içmeyi sevenlerin mutlaka alması gereken Tchibo filtre kahve makinesi ile tek tuşla kahve yapabileceksiniz. Tek seferde en az 10 fincan yapabilen kahve makinesinin 1.24 litre cam sürahisi var. Çıkarılabilir su haznesi ve aroma karıştırıcı çubuğu da var. Kahvenizi bir süre sıcak tutma özelliği olan kahve makinesi 40 dakika sonra kapanıyor. 

2.999 TL olan kahve makinesi %16 indirimde. İndirimli fiyatı ise 2.499 TL. 

Tchibo Filtre Kahve Makinesi

Tchibo İndirim Günleri
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