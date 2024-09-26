Muhteşem İndirimleriyle Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak Tchibo İndirim Günleri’nden Seçilmiş Ürünler

Takılarınızı koyabileceğiniz bu kutu küçük olduğu için her yere kolayca sığıyor. Yüksek kaliteli suni deriden yapılan takı kutusunun içine takılarınızı düzenli ve güvenli şekilde yerleştirebileceksiniz. Seyahatlerde yanınıza alabileceğiniz kutu boydan boya fermuarlı. Bu takı kutusunda kolyeler ve yüzükler için bölmeler var.

Şu an takı kutusu %7 indirimde. 519 TL olan takı kutusunun indirimli hali 479 TL.

Küçük Takı Kutusu