Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Modunu Yansıtan Tatlı Köpek Bu Testin Sonunda!

etiket Modunu Yansıtan Tatlı Köpek Bu Testin Sonunda!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 18:01

Testin sonunda tatlılıktan eriyeceğiniz bir Onedio testi ile karşınızdayız! Modunu anlatan en tatlı köpek, bu testin sonunda!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başlıyoruz! Sabah uyandığında ilk işin ne oldu?

2. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda ne yedin?

2. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda ne yedin?

3. Sabah işe veya okula gitmek için nasıl bir yol izledin?

4. İşe veya okula vardığında ilk yaptığın şey ne oldu?

5. Öğle yemeğinde ne yaptın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Şimdi de şunu soralım: Öğleden sonra enerjin nasıl oldu?

7. Akşam yemeğinde ne yedin diye sorsak?

8. Akşamları dinlenmek için ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

9. Az kaldı! Gün içinde seni en çok ne zorladı?

10. Son soru! Gün içinde sürpriz bir olay yaşadın mı?

Tahminimize göre modun tam olarak bu!

Tahminimize göre modun tam olarak bu!

Gün içinde epey bir yorulmuşsun ama tüm yorgunluğuna rağmen yüzün halen gülüyor! Etrafına şu an bile neşe saçabilen bir enerjin var, onu buradan bile hissettik!

"Zor bir gün geçirdim ama başardım!" pozu!

"Zor bir gün geçirdim ama başardım!" pozu!

Fiziksel olarak yorulmadıysan bile kafan çok doluydu, pek çok şeye yetişmek zorunda kaldın ama günün sonunda 'Ben başardım ya!' diyebiliyorsun. Güçlü bir yapın var çünkü, bunu herkese söylemeden bir şekilde gösteriyorsun!

"Lütfen bana dokunmayın, çok yorgunum..." modu!

"Lütfen bana dokunmayın, çok yorgunum..." modu!

Neler yaşadın be! Daha önce olduğu gibi şu sıralar biraz düşünceli gördük seni. Ama merak etme, önceden nasıl hallettiysen şimdi de halledersin. Yapsan da yapamasan da biz sana güveniyoruz!

Şu an modun tam olarak bu!

Şu an modun tam olarak bu!

Çok düşünceli gördük seni, epey de yorgun gibisin. Son zamanlarda yaşadığın bir olay tadını kaçırmış gibi. Ama bunu pek belli etmiyorsun. Suratından okunabiliyor bazı şeyler ama endişelenme, her şeyin bir çözümü vardır elbet. Yapacağına inanıyoruz!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın