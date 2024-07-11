Modunu Yansıtan Tatlı Köpek Bu Testin Sonunda!
Modunu Yansıtan Tatlı Köpek Bu Testin Sonunda!
Testin sonunda tatlılıktan eriyeceğiniz bir Onedio testi ile karşınızdayız! Modunu anlatan en tatlı köpek, bu testin sonunda!
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1. Başlıyoruz! Sabah uyandığında ilk işin ne oldu?
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2. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda ne yedin?
3. Sabah işe veya okula gitmek için nasıl bir yol izledin?
4. İşe veya okula vardığında ilk yaptığın şey ne oldu?
5. Öğle yemeğinde ne yaptın?
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