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Minik Bilim İnsanlarına İlham Verecek 11 Animasyon

etiket Minik Bilim İnsanlarına İlham Verecek 11 Animasyon

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 13:01

Bilime meraklı olan, içi içine sığmayan çocuklara ilham olacak filmleri listeledik.

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1. Monsters, Inc. (2001)

2. Inside Out (2015)

3. Big Hero 6 (2014)

4. Frozen (2013)

5. Treasure Planet (2002)

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6. A Bug's Life (1998)

7. Atlantis: The Lost Empire (2001)

8. Rio (2011)

9. Frankenweenie (2012)

10. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

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11. Meet the Robinsons (2007)

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