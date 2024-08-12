Minik Bilim İnsanlarına İlham Verecek 11 Animasyon
Minik Bilim İnsanlarına İlham Verecek 11 Animasyon
Bilime meraklı olan, içi içine sığmayan çocuklara ilham olacak filmleri listeledik.
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1. Monsters, Inc. (2001)
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2. Inside Out (2015)
3. Big Hero 6 (2014)
4. Frozen (2013)
5. Treasure Planet (2002)
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6. A Bug's Life (1998)
7. Atlantis: The Lost Empire (2001)
8. Rio (2011)
9. Frankenweenie (2012)
10. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
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