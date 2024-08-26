Milyonlarca Lira Masada Sergilendi! Aşiret Düğününde Toplanan Para Dudak Uçuklattı

Van'da Şemsikan Aşireti Yiğit ailesinin düğün programında toplanan para ve altın miktarı dudak uçuklattı. Düğünde döviz ve TL cinsinden 21 milyon 200 bin liralık nakit toplanırken, geline ise 2 kilo altın takıldığı öğrenildi.
Kaynak: Keve Ajans
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Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla gündem olan aşiret düğünlerine bir yenisi eklendi. Aşiretler arasında adeta bir gösteriş sembolü haline gelen takı merasimlerinde toplanan para ise dudak uçuklattı.
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Vanlı Şemsikan Aşireti Yiğit ailesine ait düğün sonrası görüntülerde döviz ve TL cinsinden toplanan paranın miktarı 21 milyon lirayı buldu. Paylaşılan videoda geline ise 2 kilo altın takıldığı belirtildi. İşte o görüntüler; 🎥
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