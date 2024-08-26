Milyonlarca Lira Masada Sergilendi! Aşiret Düğününde Toplanan Para Dudak Uçuklattı

Van'da Şemsikan Aşireti Yiğit ailesinin düğün programında toplanan para ve altın miktarı dudak uçuklattı. Düğünde döviz ve TL cinsinden 21 milyon 200 bin liralık nakit toplanırken, geline ise 2 kilo altın takıldığı öğrenildi.

Kaynak: Keve Ajans