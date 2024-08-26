Yağmur Altında Çaresizce Bekleyen Yavru Kediyi Kurtaran Adam Yürekleri Isıttı

Kadir Doğulu'nun Her Yöreyi Karıştırdığı Enteresan Dans Stili "Çocukları Pistten Alalım Lütfen" Dedirtti!

"A2 Seviyesinde Türkçesi Var": Sokakta Dolaşırken Sahibi Çağırınca Eve Gelen Kedi "Akıl Küpü!" Dedirtti

Erkeklere Soruldu: "Ronaldo ile Halı Saha Maçı mı Barbara Palvin ile Yemek mi?"