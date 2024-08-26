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Yağmur Altında Çaresizce Bekleyen Yavru Kediyi Kurtaran Adam Yürekleri Isıttı

Yağmur Altında Çaresizce Bekleyen Yavru Kediyi Kurtaran Adam Yürekleri Isıttı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 11:57

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Sağanak yağmur altında bir mopetin altına sığınan yavru kedinin görüntüleri yürek burktu. Korku dolu gözlerle çevresine bakan yavru kediyi alıp temizledikten sonra besleyen adamın kaydettiği anlar içimizi ısıttı. 

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Sağanak yağmur altında ıslanan ve sığındığı mopetin altında korku dolu gözlerle çevresine bakan yavru kedinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sağanak yağmur altında ıslanan ve sığındığı mopetin altında korku dolu gözlerle çevresine bakan yavru kedinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kediyi bulunduğu noktadan kurtarıp, temizledikten sonra besleyen adamın kaydettiği görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıttı. O anlar "Bir kahraman, yavru kediyi yağmurdan kurtarıyor." başlığıyla paylaşıldı. İşte o anlar; 🎥

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