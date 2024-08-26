Dilim Pizza, Asgari Ücreti Yemiş! Alper Rende'nin 6 Yıl Önce Aldığı Pizzanın Güncel Fiyatı Dudak Uçuklattı

İçerik üreticisi Mert Genco, YouTube'da çektiği gezi vloglarıyla bilinen Alper Rende'nin 2018 yılında aldığı dilim pizzanın güncel fiyatını öğrendi. 6 yıl önce 4 liraya alınan pizzanın güncel fiyatının 60 TL olduğunu söyleyen Genco, '2018 yılında asgari ücretli birisi bu pizzadan 400 tane alabiliyorken, şimdi 283 adet alabiliyor. İsterseniz çok da azalmamış diyerek sevinebilir ya da git gide geriye gidiyoruz diyerek üzülebilirsiniz.' dedi.
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Ülkemizde yıldan yıla yükselen enflasyon, vatandaşların temel ihtiyaçlarını alabilmesi önünde bir engel olmaya devam ederken, Mert Genco isimli içerik üreticisinin bir dilim pizzanın 6 yıllık fiyat farkını incelediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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