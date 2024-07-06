Milli Maç Heyecanıyla Ekran Başına Geçen Kadınların En Çok Güldüren Tweetleri
Milli Maç Heyecanıyla Ekran Başına Geçen Kadınların En Çok Güldüren Tweetleri
Türkiye, 2-1'lik mağlubiyetinin ardından EURO 2024'e veda etti. Milli maç heyecanıyla ekran başına geçen kadınlar ise soluğu sosyal medyada aldı.
Kadınların gözyaşlarıyla karışık mizahi tweetlerine gelin bir göz atalım.
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EURO 2024'e hızlı bir giriş yapan A Milli Takım, 7'den 70'e herkese büyük bir heyecan yaşattı.
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Hepimiz bu heyecanı çok sevdik.
Fakat heyecanı bi' ayrı.
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Erkekler kalpsizdir, bu da kanıtı...
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Başka maçlarda görüşmek üzere!
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