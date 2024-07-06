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Milli Maç Heyecanıyla Ekran Başına Geçen Kadınların En Çok Güldüren Tweetleri

Milli Maç Heyecanıyla Ekran Başına Geçen Kadınların En Çok Güldüren Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.07.2024 - 01:38

Türkiye, 2-1'lik mağlubiyetinin ardından EURO 2024'e veda etti. Milli maç heyecanıyla ekran başına geçen kadınlar ise soluğu sosyal medyada aldı. 

Kadınların gözyaşlarıyla karışık mizahi tweetlerine gelin bir göz atalım.

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EURO 2024'e hızlı bir giriş yapan A Milli Takım, 7'den 70'e herkese büyük bir heyecan yaşattı.

EURO 2024'e hızlı bir giriş yapan A Milli Takım, 7'den 70'e herkese büyük bir heyecan yaşattı.

Milyonları ekranlara kilitleyen Milliler, son ana kadar müthiş bir performans sergiledi. Milli maçları izleyen kadınlar da soluğu sosyal medyada adlı!

Hepimiz bu heyecanı çok sevdik.

Hepimiz bu heyecanı çok sevdik.
twitter.com

Fakat heyecanı bi' ayrı.

Fakat heyecanı bi' ayrı.
twitter.com

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twitter.com

Erkekler kalpsizdir, bu da kanıtı...

Erkekler kalpsizdir, bu da kanıtı...
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Başka maçlarda görüşmek üzere!

Başka maçlarda görüşmek üzere!
twitter.com

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