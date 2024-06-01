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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Mezuniyet Törenlerine Kısıtlama: Okul Dışında Mezuniyet Yasaklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Mezuniyet Törenlerine Kısıtlama: Okul Dışında Mezuniyet Yasaklandı!

MEB
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.06.2024 - 23:35

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatiline iki hafta kala okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre törenlerde şatafata izin verilmeyecek ve veli izni alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre; mezuniyet etkinlikleri milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak. Törenlerde şatafata izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre; mezuniyet etkinlikleri milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak. Törenlerde şatafata izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak.

Öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik kriterlere uygun kutlamalar düzenlenecek. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.

Öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik kriterlere uygun kutlamalar düzenlenecek. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması sağlanacak, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması sağlanacak, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.

Velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılacak. Etkinlikler için okulların uygun mekân veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.

Velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılacak. Etkinlikler için okulların uygun mekân veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek.

Okul veya kurumlar tarafından planlanan mezuniyet etkinlikleri, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecek. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan aktiviteler planlanacak.

Okul veya kurumlar tarafından planlanan mezuniyet etkinlikleri, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecek. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan aktiviteler planlanacak.
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