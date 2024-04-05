Memurun Enflasyonu TÜİK'i Aştı: Kamu Emekçilerinin Enflasyonu Yüzde 100'ün Üzerinde

Birgün'ün aktardığına göre, kamu çalışanlarına ilk altı ay için toplu sözleşmeyle yüzde 15 ve enflasyon farkı olan yüzde 34,25 maaş artışı yapıldı. Maaş zammındaki enflasyon farkının geriye dönük kalmasıyla TÜİK’in verilerinde 2024 yılı Ocak-Mart dönemi TÜFE verisi yüzde 15,06 olunca zam erimiş oldu.

Araştırmada, 'mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarındaki fahiş artışlar, bazı sebze ve meyve ürünlerinde mevsim gereği de artışların etkisiyle, uygulanan yanlış tarım politikası uygulamaları fiyat artışına neden oldu' denildi.