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Memurun Enflasyonu TÜİK'i Aştı: Kamu Emekçilerinin Enflasyonu Yüzde 100'ün Üzerinde

Memurun Enflasyonu TÜİK'i Aştı: Kamu Emekçilerinin Enflasyonu Yüzde 100'ün Üzerinde

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 15:53

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Mart ayı enflasyon sepeti verilerini açıkladı.

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TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 68,5 olurken, ENAG enflasyonu yaklaşık iki katı yüzde 124,6 olarak açıklanmıştı.

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 68,5 olurken, ENAG enflasyonu yaklaşık iki katı yüzde 124,6 olarak açıklanmıştı.

BES-AR'ın açıkladığı rakamlar TÜİK’in 36,74 puan üzerinde oldu.

Kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu yüzde 105,23 olurken, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 104,01 oldu. TÜİK'in gıda enflasyonu yüzde 70 seviyesindeydi.

Kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu yüzde 105,23 olurken, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 104,01 oldu. TÜİK'in gıda enflasyonu yüzde 70 seviyesindeydi.

Birgün'ün aktardığına göre, kamu çalışanlarına ilk altı ay için toplu sözleşmeyle yüzde 15 ve enflasyon farkı olan yüzde 34,25 maaş artışı yapıldı. Maaş zammındaki enflasyon farkının geriye dönük kalmasıyla TÜİK’in verilerinde 2024 yılı Ocak-Mart dönemi TÜFE verisi yüzde 15,06 olunca zam erimiş oldu. 

Araştırmada, 'mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarındaki fahiş artışlar, bazı sebze ve meyve ürünlerinde mevsim gereği de artışların etkisiyle, uygulanan yanlış tarım politikası uygulamaları fiyat artışına neden oldu' denildi.

Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık olarak 2024 yılı Mart ayında %68,50 olan TÜİK enflasyonun 36,74 puan üzerinde gerçekleşerek %105,23 olarak açıklandı.

Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık olarak 2024 yılı Mart ayında %68,50 olan TÜİK enflasyonun 36,74 puan üzerinde gerçekleşerek %105,23 olarak açıklandı.
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