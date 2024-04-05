Memurun Enflasyonu TÜİK'i Aştı: Kamu Emekçilerinin Enflasyonu Yüzde 100'ün Üzerinde
Memurun Enflasyonu TÜİK'i Aştı: Kamu Emekçilerinin Enflasyonu Yüzde 100'ün Üzerinde
Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Mart ayı enflasyon sepeti verilerini açıkladı.
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TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 68,5 olurken, ENAG enflasyonu yaklaşık iki katı yüzde 124,6 olarak açıklanmıştı.
Kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu yüzde 105,23 olurken, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 104,01 oldu. TÜİK'in gıda enflasyonu yüzde 70 seviyesindeydi.
Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık olarak 2024 yılı Mart ayında %68,50 olan TÜİK enflasyonun 36,74 puan üzerinde gerçekleşerek %105,23 olarak açıklandı.
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